«Налей мне, чтоб стыдно не было». В новом тренде TikTok украинцы используют фразу Януковича

21 июня, 19:26
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Янукович теперь контентмейкер (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Янукович теперь контентмейкер (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Экс-президент Украины Виктор Янукович создал новый тренд в TikTok, когда выпил двойную порцию водки на празднике еще во времена своего руководства. Он попросил помощника налить ему напитка столько, чтобы стыдно не было. Украинцы снимают видео под смешной звук, а НВ собрало самые лучшие.

Так выглядит взросление.

@tomgrabchak 🙂 #fypシ #жиза #пов #рек ♬ оригинальный звук - Ната Домінська

А так выстраивается доверие.

@vmglty2

♬ оригинальный звук - Ната Домінська

Немного о топливе.

@s.pddbn #vag #golf #golf4 #volkswagen #ваг #гольф #гольф4 #фольцваген ♬ оригинальный звук - Ната Домінська

Мама все проконтролирует.

@kostritsiav ашож #kostritsiav #українськийтікток #весілля #мама #жиза #україна #рекомендації ♬ оригинальный звук - Ната Домінська
@vadtimek

🥲

♬ оригинальный звук - Ната Домінська

Это чтоб стыдно не было.

@korop_julia Стосунки 🥰😆 #сашаналийменi #ашош #длянастрою #херсонукраина #чекаємо🇺🇦💕🙏 #всебудеукраїна🇺🇦💙💛 ♬ оригинальный звук - Ната Домінська

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко стал героем нового шутливого тренда в TikTok. Под звук «Ааааа, Порошенко, выпусти меня отсюда» сняли более 2 тысяч видео. Кто-то рассказывает о своей встрече с политиком, другие шутят о Roshen. НВ собрало самые интересные варианты.

Видео дня
Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Виктор Янукович Тренды TikTok

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