«Налей мне, чтоб стыдно не было». В новом тренде TikTok украинцы используют фразу Януковича 21 июня, 19:26 Цей матеріал також доступний українською Янукович теперь контентмейкер (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Экс-президент Украины Виктор Янукович создал новый тренд в TikTok, когда выпил двойную порцию водки на празднике еще во времена своего руководства. Он попросил помощника налить ему напитка столько, чтобы стыдно не было. Украинцы снимают видео под смешной звук, а НВ собрало самые лучшие.

Так выглядит взросление.

А так выстраивается доверие.

Немного о топливе.

Мама все проконтролирует.

Это чтоб стыдно не было.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко стал героем нового шутливого тренда в TikTok. Под звук «Ааааа, Порошенко, выпусти меня отсюда» сняли более 2 тысяч видео. Кто-то рассказывает о своей встрече с политиком, другие шутят о Roshen. НВ собрало самые интересные варианты.



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