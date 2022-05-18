«Найдем каждую сволочь». Фраза из обращения Владимира Зеленского стала трендовой в TikTok 18 мая, 19:13 Цей матеріал також доступний українською «Найдем каждую сволочь» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Фраза из одного из обращений президента Украины Владимира Зеленского, где он обещал «найти каждую сволочь» — оккупантов, которые обстреливали города и убивали мирных жителей — стала трендовой в TikTok. Пользователи подбирали разнообразные жизненные ситуации, для которых подойдет это выражение, а НВ собрало самые актуальные видео.

Оригинал обращения президента.

Братья в беде не оставят.

Преподаватели тоже, но придется ходить на пары.

Украинская музыка – это настоящее искусство.

Оставьте это дело для ВСУ, они точно справятся идеально.

Видео дня

Сирень – это романтично. Но не тогда, когда ее рвут соседние дети просто так.

В отношениях главное доверие.

Напоминаем о прекрасном.

Ответственный косметолог.

Иногда нужно себя радовать.

Друзья – это святое.

Напомним, что Геннадий Миняев – бывший городской голова Сум – стал вдохновителем нового тренда в TikTok. Его фраза «у меня есть коллизия: подпись здесь и подпись здесь» стала популярной среди молодежи в приложении, а НВ собрало актуальные видео.

Также отметим, что журналисты программы Схемы установили личности российского оккупанта и его жены, которая в телефонном разговоре с ним описывала, как пытала бы украинских детей, отказавшихся праздновать 9 мая.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.