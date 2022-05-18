«Найдем каждую сволочь». Фраза из обращения Владимира Зеленского стала трендовой в TikTok

18 мая, 19:13
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«Найдем каждую сволочь» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

«Найдем каждую сволочь» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Фраза из одного из обращений президента Украины Владимира Зеленского, где он обещал «найти каждую сволочь» — оккупантов, которые обстреливали города и убивали мирных жителей — стала трендовой в TikTok. Пользователи подбирали разнообразные жизненные ситуации, для которых подойдет это выражение, а НВ собрало самые актуальные видео.

Оригинал обращения президента.

https://www.youtube.com/watch?v=3rSRU3ksTWM

Братья в беде не оставят.

@ali_1999_na

Буде ліквідація.

♬ оригинальный звук - K A T Y A💋

Преподаватели тоже, но придется ходить на пары.

@vvaasskaa #fypシ ♬ оригинальный звук - K A T Y A💋

Украинская музыка – это настоящее искусство.

@harlandkasten #musicproducer #songwriter #musician #soundproducer #musicproduction #аранжувальник #logicprox #аранжування #beatmeker #beatmeking #musicproducerlife #musicproducerlifestyle #mixingengineer #masteringengineer #recordingstudio #музичнийпродюсер #пісніпідключ #musicartist ♬ оригинальный звук - K A T Y A💋

Оставьте это дело для ВСУ, они точно справятся идеально.

Видео дня
@aren_fox_ #рек#fyp#rge_store#українськийтікток#славаукраїні🇺🇦🇺🇦🇺🇦#україна🇺🇦#врек#рекомендациитикток#рекомендации❤️❤️#зсу🇺🇦#україна🇺🇦 ♬ оригинальный звук - K A T Y A💋

Сирень – это романтично. Но не тогда, когда ее рвут соседние дети просто так.

@anatoliyivna25 #бузок #фіолетовий #реки #рек ♬ оригинальный звук - K A T Y A💋

В отношениях главное доверие.

@uliana_shtal28 #рек #жарти #краса ♬ оригинальный звук - K A T Y A💋

Напоминаем о прекрасном.

@tanya_iwanyuta777 И снова Здравствуйте !!! #знайдемокожнусволоту #медведчук ♬ оригинальный звук - K A T Y A💋

Ответственный косметолог.

@tsviteljsjka Коли вже треба на чистку обличчя #тіктокукраїнською #🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛 #косметологхмельницький #cosmetolog #🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛💙💛 ♬ оригинальный звук - K A T Y A💋

Иногда нужно себя радовать.

@hudalka #fyp #вреко #глобальныерекоменадции #тренеровка ♬ оригинальный звук - K A T Y A💋

Друзья – это святое.

@ylana22222

да да да💕

♬ оригинальный звук - K A T Y A💋

Напомним, что Геннадий Миняев – бывший городской голова Сум – стал вдохновителем нового тренда в TikTok. Его фраза «у меня есть коллизия: подпись здесь и подпись здесь» стала популярной среди молодежи в приложении, а НВ собрало актуальные видео.

Также отметим, что журналисты программы Схемы установили личности российского оккупанта и его жены, которая в телефонном разговоре с ним описывала, как пытала бы украинских детей, отказавшихся праздновать 9 мая.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Владимир Зеленский Тренды TikTok

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