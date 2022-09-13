«Бл**ь, тупое, тупое, тупое, тьфу!». Звезда TikTok дед Толя запустил новый тренд в приложении

13 сентября, 18:03
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Читайте по губам (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Читайте по губам (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Звезда TikTok дед Толя и его внук запустили новый тренд в приложении с фразой «бл**ь, тупое, тупое, тупое». В конце дедушка тоже плюется, прямо как в его кавере на песню группы Kalush Orchestra — Stefania, который уже успел его прославить. НВ собрал самые забавные видео.

Конечно, оригинал сначала.

@did.tolya.vnuk

ТУПЕ

♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

Читать инструкции — это важно!

@mashukovskiy Побачимось в ранці 👹 #mashukovsky ♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

Это всегда ошибка.

@enka.esss

♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

И это тоже.

@julia.hahuda 😅#бляяя #тупе #дідтоля ♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

Делать домашнее задание с родителями — это ночной ужас.

@oladdushek

♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

И такое бывает.

@stratienko.t #рекомендації #рек #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #україна🇺🇦 ♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

Напомним, что дедушка Анатолий из TikTok исполнил победную песню группы Kalush Orchestra — Stefania. Пользователей больше заинтересовал момент, в котором мужчина сплевывает перед исполнением — прочищает горло, так сказать. В дуэтах к нему подставляли портрет президента РФ Владимира Путина и флаг России. НВ собрал самые смешные видео.

Видео дня

Также у деда Толи и внука есть другие соцсети. В TikTok за ними следят более 704 тысяч подписчиков.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Тренды TikTok

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