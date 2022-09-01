«Фортуна повернулась к нему другой стороной». Фраза Ступки из старого ток-шоу Форт Буаяр стала трендовой в TikTok

1 сентября, 18:23
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Фортуна — капризная леди (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Фортуна — капризная леди (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Старое приключенческое телешоу Форт Буаяр получило второе дыхание в TikTok. Пользователи используют в новом тренде фразу украинского актера Богдана Ступки о фортуне, которая повернулась к человеку другой стороной, в различных жизненных ситуациях. НВ отобрал самые забавные видео.

Молодые преподаватели — это опасно.

@vovakorenev19 не забувайте, що молоді викладачі, самі не так давно були студентами😄#молодойпрепод#сесія#гумор ♬ оригінальний звук - Новини Тернополя

Зато всегда весело.

@filimonen0k

♬ оригінальний звук - Новини Тернополя

А что тут уже сделаешь?

@g.r.e.n.a.d.i.n.e Как же ето проізошло? 🥹 #україна #українськийтікток #рекомендації ♬ оригінальний звук - Новини Тернополя

И такое бывает.

@fainyiblogger

А У ВАС БУВАЛИ СХОЖІ ВИПАДКИ?😅

♬ оригінальний звук - Новини Тернополя

Иначе было бы не интересно читать.

@readsksu inst:bookz.ksenia #букток #укрбуток #книга #читання #книжковірекомендації #книжковийблогер #booktok #books ♬ оригінальний звук - Новини Тернополя

Довольно экологичное решение.

@taxiberezne1

♬ оригінальний звук - Новини Тернополя

Ни в чем себе не отказывайте.

Видео дня

@dushechka_n

♬ оригінальний звук - Новини Тернополя

Напомним, что заставка к популярному в Украине ток-шоу Рассмеши комика стала трендовой в TikTok. Украинцы придумывают ситуации, для которых подойдет фраза «рассмеши смешного, сделай, чтобы парень смеялся», а НВ собрал самые забавные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Телешоу Тренды Богдан Ступка TikTok

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