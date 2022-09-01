«Фортуна повернулась к нему другой стороной». Фраза Ступки из старого ток-шоу Форт Буаяр стала трендовой в TikTok
Фортуна — капризная леди (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
Старое приключенческое телешоу Форт Буаяр получило второе дыхание в TikTok. Пользователи используют в новом тренде фразу украинского актера Богдана Ступки о фортуне, которая повернулась к человеку другой стороной, в различных жизненных ситуациях. НВ отобрал самые забавные видео.
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Напомним, что заставка к популярному в Украине ток-шоу Рассмеши комика стала трендовой в TikTok. Украинцы придумывают ситуации, для которых подойдет фраза «рассмеши смешного, сделай, чтобы парень смеялся», а НВ собрал самые забавные видео.
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