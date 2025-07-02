В Ивано-Франковске создали петицию относительно психиатрической проверки депутатов

2 июля, 10:05
Франковских депутатов просят пройти психиатрическую экспертизу (Фото: Herm/Pixabay)

В Украине на сайте электронных петиций появилась новая инициатива с просьбой обязать депутатов пройти психиатрическую экспертизу.

Это произошло после 53-й сессии Ивано-Франковского городского совета, на которой, в частности, приняли обращение о запрете абортов, сообщил 1 июля Информатор. Сама петиция была зарегистрирована 28 июня 2025 года.

«Учитывая последние решения Ивано-Франковского городского совета, предлагаю депутатам пройти психиатрическую экспертизу», — говорится в тексте электронного документа.

По состоянию на сейчас петицию поддержали 54 человека. Чтобы ее рассмотрел городской совет, необходимо собрать еще 196 подписей до 29 сентября 2025 года.

Обращение городского совета к Верховной Раде Украины с призывом запретить аборты и закрепить норму об охране жизни «от зачатия до естественной смерти» вызвало широкий резонанс в городе, отмечает медиа.

В ответ 27 июня на сайте электронных петиций зарегистрировали другую инициативу — с требованием отозвать это обращение.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Ивано-Франковск Петиция Петиция Народные депутаты

