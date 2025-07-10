Еще и не помнил, на какой именно АЗС. Во Франции мужчина забыл свою жену на заправке и вспомнил об этом через 300 км

Мужчина забыл на заправке свою жену, а вспомнил об этом через 300 километров (Фото: Whitechappel79/Pixabay)

62-летний француз вызвал полицию из-за странного инцидента: он забыл свою жену на заправке и вспомнил об этом спустя аж 300 километров . Ситуацию осложняло и то, что мужчина не мог вспомнить, на какой именно АЗС он оставил свою жену.

Об этом 9 июля сообщило медиа Oddity Central. Парижанин поехал в отпуск в Марокко с женой и дочерью на семейном автомобиле. По дороге они сделали несколько остановок на заправках. Во время одной из них мужчина выехал с заправки, не заметив, что забыл там свою жену. Свою ошибку он осознал лишь через 300 км и быстро позвонил в экстренные службы, чтобы получить помощь.

Кроме того, он также не мог вспомнить, какая именно это была заправка. «Мы получили этот довольно запутанный звонок около 8:30 утра. Мужчина уже не знал, где он остановился и когда. Он вспомнил о перерыве, который сделал возле Орлеана. Мы связались с нашими коллегами на месте, чтобы они проверили», — цитирует медиа France 3 жандармерию французского региона Лард.

22-летняя дочь супругов все это время находилась в машине, но она не смогла помочь полиции, поскольку спала и не имела никакого представления, где отец забыл ее мать. Многочисленные проверки не дали результата, поэтому полицейские начали подозревать, что 62-летний мужчина намеренно забыл о женщине.

Наконец правоохранители нашли пропавшую женщину с помощью оператора мобильной связи, отследив ее телефон.

Она находилась на станции технического обслуживания в городе Де-Севр, в 300 километрах от того места, где мужчина заметил, что она исчезла. С 4:30 утра женщина не сидела на месте и ждала возвращения семьи.

После воссоединения семьи им разрешили продолжить путешествие в Марокко.