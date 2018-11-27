Фотограф обнаружил мышей в саду и сделал для них домики

Сначала это была одна мышь, но потом у нее появился сосед

Фотограф Саймон Делл продемонстрировал нестандартный подход к решению проблемы садовых вредителей.

Делл обнаружил у себя в саду мышей. Вместо того, чтобы от них избавиться, он построил миниатюрное поселение. И теперь они не мыши, а фотомодели.

На Facebook-аккаунт George the Mouse in a log pile house обратило внимание издание Bored Panda.

Сначала это была одна европейская мышь. Делл назвал ее Джордж и сделал ему небольшой домик из бревен и соломы.

В какой-то момент фотограф заметил, что мышей стало две и он построил для них целую мышиную деревню.