Фотограф обнаружил мышей в саду и сделал для них домики

Фотограф Саймон Делл продемонстрировал нестандартный подход к решению проблемы садовых вредителей.
Делл обнаружил у себя в саду мышей. Вместо того, чтобы от них избавиться, он построил миниатюрное поселение. И теперь они не мыши, а фотомодели.
На Facebook-аккаунт George the Mouse in a log pile house обратило внимание издание Bored Panda.
Сначала это была одна европейская мышь. Делл назвал ее Джордж и сделал ему небольшой домик из бревен и соломы.
В какой-то момент фотограф заметил, что мышей стало две и он построил для них целую мышиную деревню.
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