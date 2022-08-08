В честь дня кошек. Подборка фото «до» и «после» животных, которых пользователи Реддита забирали с улиц домой
«Маленькая красавица теперь счастлива» (Фото:iownsobad/Reddit)
В честь Международного дня кошек пользователи Реддита делятся фотографиями своих пушистиков, которых они забрали с улицы домой. Разница между «до» и «после» просто невероятна. НВ отобрал самые яркие примеры того, как животных украшает любовь и забота.
Как изменился взгляд!
Ты с утра до и после кофе.
Кот мог стать слепым, но несколько месяцев у ветеринара все сменили.
Пушистик.
Котенка зовут Джек. Его обнаружили с инфекцией в обоих глазах. Теперь это совершенно здоровый мальчик.
Вырос джентльмен.
Между двумя фото разница в месяц.
«До» и «после» Чендлера.
Просто взгляните на него.
Напомним, 8 августа в мире отмечают день кошек. Как и всем в Украине, пушистикам пришлось встретиться с реалиями войны. Но ВСУ защищают не только граждан, но и животных. Украинские военные частенько делятся видео со своими хвостатыми собратьями, а волонтеры рассказывают невероятные истории спасения котиков, переживших оккупацию и выдержавших вражеские обстрелы. НВ собрал праздничные посты, посвященные героическим животным.
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