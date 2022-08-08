В честь дня кошек. Подборка фото «до» и «после» животных, которых пользователи Реддита забирали с улиц домой 8 августа, 17:22 «Маленькая красавица теперь счастлива» (Фото:iownsobad/Reddit)

В честь Международного дня кошек пользователи Реддита делятся фотографиями своих пушистиков, которых они забрали с улицы домой. Разница между «до» и «после» просто невероятна. НВ отобрал самые яркие примеры того, как животных украшает любовь и забота.

Как изменился взгляд!

Фото: sapphyreskyes/Reddit

Ты с утра до и после кофе.

Фото: kookphoria97/Reddit

Кот мог стать слепым, но несколько месяцев у ветеринара все сменили.

Фото: Hoperosaliex/Reddit

Пушистик.

Фото: iownsobad/Reddit

Котенка зовут Джек. Его обнаружили с инфекцией в обоих глазах. Теперь это совершенно здоровый мальчик.

Видео дня

Фото: LouMoo82/Reddit

Вырос джентльмен.

Фото: slaminsalmon74/Reddit

Между двумя фото разница в месяц.

Фото: etetries/Reddit

«До» и «после» Чендлера.

Фото: camclark77/Reddit

Просто взгляните на него.

Фото: rezvankm/Reddit

Напомним, 8 августа в мире отмечают день кошек. Как и всем в Украине, пушистикам пришлось встретиться с реалиями войны. Но ВСУ защищают не только граждан, но и животных. Украинские военные частенько делятся видео со своими хвостатыми собратьями, а волонтеры рассказывают невероятные истории спасения котиков, переживших оккупацию и выдержавших вражеские обстрелы. НВ собрал праздничные посты, посвященные героическим животным.



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