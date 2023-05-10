Фонду Повернись живим — 9 лет: как сумасшедшие мемы с Тарасом Чмутом помогают волонтерам и приближают победу Украины 10 мая, 14:27 Тарас Чмут повлиял не только на волонтерскую среду, но и на соцсети (Фото:mina_martin_/Twitter)

В среду, 10 мая, фонду Повернись живим, который является одной из самых известных в стране волонтерских организаций, исполняется 9 лет.

Все эти годы он работал ради сохранения жизней украинских защитников, добившись в этом большого успеха и реализовывав целый ряд важнейших проектов.

При этом основатель фонда Тарас Чмут повлиял не только на волонтерскую среду, но и на соцсети, породив множество мемов, которые, как бы странно это не звучало, также способствовали популяризации благотворительности.

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В частности, его фотографиями с горящими красными глазами люди стали измерять степень своей удовлетворенности, в частности, уничтожением российских захватчиков.

Фото: @mina_martin_/Twitter

Фото: anderswonders/Twitter

Кроме того, многим руководитель фонда запомнился своей твердой невозмутимостью в Конгрессе США, куда он был приглашен вместе с еще одним известным украинским волонтером и политиком Сергеем Притулой.

Еще одним мемом стал остроумный ответ Чмута на обвинения со стороны какого-то интернет-тролля, который назвал его «мошенником», за которым скоро «придет СБУ».

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Существенный резонанс вызвала также и знаменитая Черная коробка — секретный проект, на который Повернись живим собирал средства совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны.

Фото: Скриншот с Instagram

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

И хотя мемы это, конечно, очень интересно, однако не стоит забывать и о результатах непосредственной деятельности сотрудников фонда, и продолжать поддерживать его при любой возможности, чтобы поскорее приблизить победу над российскими оккупантами.

«Поэтому сегодня, в День рождения Повернись живим, и в течение следующих трех дней (до 13/05), мы призываем вас внести вклад на административную деятельность фонда и таким образом помочь нашей команде и дальше реализовывать проекты для Сил обороны Украины», — говорится в обнародованном в Facebook обращении волонтеров.