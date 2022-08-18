«Дальше Звезда Смерти». Реакция украинцев на спутник, который «приобрели» Притула и Лачен для ВСУ

18 августа, 17:39
Так даже лучше (Фото:Наталья Бушковская/Facebook)

Так даже лучше (Фото:Наталья Бушковская/Facebook)

Благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта «Народный Байрактар», на который сбрасывали средства все украинцы. Теперь ВСУ будет воевать с Россией не только на суше и морях, но и в космосе. Украинцы уже подготовили мемы и шутки о новости, а НВ собрал самые меткие.

На странице фонда в Facebook сообщается, что было подписано соглашение с компанией ICEYE, которое предоставит Министерству обороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, уже на орбите в этом регионе.

Видео дня

ICEYE дает доступ к своему созвездию SAR спутников, чтобы ВСУ могли получать спутниковые снимки критических участков с высокой частотой. Это обеспечит украинским военным мощностями спутникового наблюдения с помощью радара с синтезированной аппаратурой (SAR) от компании ICEYE.

О покупке спутника Притула также рассказал в своих соцсетях.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/501950718359364/

Блогер Игорь Лаченков уже назвал следующую цель.

https://twitter.com/igorlachenkov/status/1560225144890589184

И немного поделился прекрасным. Так и манит.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро прокомментировал покупку спутника. «Прекрасно».

https://twitter.com/apmassaro3/status/1560236010625290242

Журналистка Наталья Бушковская подготовила мем для ситуации.

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid0EcG6mqhucf79X6ihCASVykMR5RNwqu3utjjpSt7uvkBAtBNgVqLqBodXWPECBdUpl

Кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев поделился болезненным.

https://twitter.com/narik_aliev/status/1560225385656229889

Репортер Владислав Красинский боится представить, какой будет ответ от фонда Вернись живым.

https://www.facebook.com/vladislav.krasinskiy/posts/pfbid02zCh7znRunyfu7PDGeadX9k2PYdtcvwVZ61D8RCzpwLoRCRyzeuZTgacg9JU8L1JQl

Журналистка Яна Полянская предлагает купить НАТО.

https://www.facebook.com/iana.polianska/posts/pfbid0GtWoMGgysT3MnoLeGR5E7SF9AeP4V4SsHAXthjascdBevo4NxjhUMUBwNGPfSHFCl

Общественный активист Сергей Стерненко «заботливо» показал россиянам, как оградить себя от наблюдения из космоса.

https://twitter.com/sternenko/status/1560230290945150983

Комик и музыкант Иван Марунич обнародовал фото команды, обеспечивающей работу спутника.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid0CL1QCQiqMpNuzpZqK872bHV3bcPRyLCBQjAFoFsZSv46WLU1swawfxJnsWUxr9BCl

Адвокат Виктор Бенед тоже ворвался в обсуждение с мемом.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid02gMbhmu3zhyPxahtUKrMcAzWukEFzYz5WfAzLVp3D9gK18rang3LzC5JZxRfa1mU5l

Журналист Марьян Кушнир спрашивает, будут ли теперь украинские космические войска.

https://www.facebook.com/maryankushnyr/posts/pfbid0cYtNbXdduRkh4CYNN6AUHZbErYyFUwHVH1FYTmmfc85X6muN9tfVpAhZdRVq293Rl

Комик и актер Тарас Стадницкий напоминает, что на этот спутник скидывались все украинцы.

https://www.facebook.com/taras.stadnytskyy/posts/pfbid0r6YWVXCJbbYBFfMw6GzTeDFRjATtGHJ9S1kAAMzzBHby2YdJFtDGsZZEXA33www1l

Немного мемов, как без них в такой грандиозный день.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02hd6cQHzKW6pNbzj3Q3MEPYMaLBTNh2sA84MVjsBicgWZEWvi6SUQ3uWhZwMigPyMl
https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid025TiZe4JcAVzfU6GUNkTrhiU47znS6XYSe9rjdHTZtA2VygEeFhDFvSnKBqNjSYepl

Напомним, что украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 миллионов гривен на беспилотники Байрактар за три дня. При этом целью кампании было за неделю собрать на три байрактара, а собранных денег хватило на четыре.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Космос Спутник Благотворительность Сергей Притула Байрактар

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