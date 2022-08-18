«Дальше Звезда Смерти». Реакция украинцев на спутник, который «приобрели» Притула и Лачен для ВСУ 18 августа, 17:39 Так даже лучше (Фото:Наталья Бушковская/Facebook)

Благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта «Народный Байрактар», на который сбрасывали средства все украинцы. Теперь ВСУ будет воевать с Россией не только на суше и морях, но и в космосе. Украинцы уже подготовили мемы и шутки о новости, а НВ собрал самые меткие.

На странице фонда в Facebook сообщается, что было подписано соглашение с компанией ICEYE, которое предоставит Министерству обороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, уже на орбите в этом регионе.

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ICEYE дает доступ к своему созвездию SAR спутников, чтобы ВСУ могли получать спутниковые снимки критических участков с высокой частотой. Это обеспечит украинским военным мощностями спутникового наблюдения с помощью радара с синтезированной аппаратурой (SAR) от компании ICEYE.

О покупке спутника Притула также рассказал в своих соцсетях.

Блогер Игорь Лаченков уже назвал следующую цель.

И немного поделился прекрасным. Так и манит.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро прокомментировал покупку спутника. «Прекрасно».

Журналистка Наталья Бушковская подготовила мем для ситуации.

Кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев поделился болезненным.

Репортер Владислав Красинский боится представить, какой будет ответ от фонда Вернись живым.

Журналистка Яна Полянская предлагает купить НАТО.

Общественный активист Сергей Стерненко «заботливо» показал россиянам, как оградить себя от наблюдения из космоса.

Комик и музыкант Иван Марунич обнародовал фото команды, обеспечивающей работу спутника.

Адвокат Виктор Бенед тоже ворвался в обсуждение с мемом.

Журналист Марьян Кушнир спрашивает, будут ли теперь украинские космические войска.

Комик и актер Тарас Стадницкий напоминает, что на этот спутник скидывались все украинцы.

Немного мемов, как без них в такой грандиозный день.

Напомним, что украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 миллионов гривен на беспилотники Байрактар за три дня. При этом целью кампании было за неделю собрать на три байрактара, а собранных денег хватило на четыре.



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