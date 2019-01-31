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Флешмоб Вид из офиса. Пользователи Imgur публикуют сотни захватывающих фотографий и видео с работы

Вчера, 18:16
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elleyea/Jthm13 via Imgur

В Сети устроили соревнование на самый необычный вид из или внутри офиса.

Пользователи фотохостинга Imgur массово делятся снимками с работы. Теперь можно посмотреть, как выглядит рабочее место, например, экскурсовода в норвежском музее викингов.

View from my "office"
Работника гриля в Монголии, который только что закончил поджаривать три огромных сковороды овощей.
View from my "office"

А это приборная панель железнодорожного связиста.

View from my office

Шикарный вид из окна у лесничего.

Park ranger here, mostly work outside

Иногда захватывающие кадры на высоте 16 тысяч метров в кабине истребителя.

View from my office ~16,000’

Пустой парк развлечений Universal Orlando. Тематический квартал Гарри Поттера. 

Views of my "office". When everyone is gone

Турбина ветряной электростанции.

Up a wind turbine

Рабочее место археолога.

View from my office

Кондитер за работой.

Here’s the view from my office...which is a bakery!

А такая работа особенно вдохновляет. Благотворительная организация запускает в небольшой общине в Никарагуа систему водоснабжения. За чистой водой они ходили несколько километров.

View From My Office

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