Флешмоб Вид из офиса. Пользователи Imgur публикуют сотни захватывающих фотографий и видео с работы
Пользователи фотохостинга Imgur массово делятся снимками с работы. Теперь можно посмотреть, как выглядит рабочее место, например, экскурсовода в норвежском музее викингов.Работника гриля в Монголии, который только что закончил поджаривать три огромных сковороды овощей.
А это приборная панель железнодорожного связиста.
Шикарный вид из окна у лесничего.
Иногда захватывающие кадры на высоте 16 тысяч метров в кабине истребителя.
Пустой парк развлечений Universal Orlando. Тематический квартал Гарри Поттера.
Турбина ветряной электростанции.
Рабочее место археолога.
Кондитер за работой.
А такая работа особенно вдохновляет. Благотворительная организация запускает в небольшой общине в Никарагуа систему водоснабжения. За чистой водой они ходили несколько километров.
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