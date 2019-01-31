Флешмоб Вид из офиса. Пользователи Imgur публикуют сотни захватывающих фотографий и видео с работы Вчера, 18:16 347 Цей матеріал також доступний українською elleyea/Jthm13 via Imgur elleyea/Jthm13 via Imgur

В Сети устроили соревнование на самый необычный вид из или внутри офиса.

Пользователи фотохостинга Imgur массово делятся снимками с работы. Теперь можно посмотреть, как выглядит рабочее место, например, экскурсовода в норвежском музее викингов.

Работника гриля в Монголии, который только что закончил поджаривать три огромных сковороды овощей.

А это приборная панель железнодорожного связиста.

Шикарный вид из окна у лесничего.

Иногда захватывающие кадры на высоте 16 тысяч метров в кабине истребителя.

Пустой парк развлечений Universal Orlando. Тематический квартал Гарри Поттера.

Турбина ветряной электростанции.

Рабочее место археолога.

Кондитер за работой.

А такая работа особенно вдохновляет. Благотворительная организация запускает в небольшой общине в Никарагуа систему водоснабжения. За чистой водой они ходили несколько километров.

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