Фитнесс-блогерша "меняла" свое тело, чтобы угодить критикам в Сети. Она учла все комментарии - видео

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Кинг поддержала организациию Cybersmile, которая борется с кибербуллингом
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Кинг поддержала организациию Cybersmile, которая борется с кибербуллингом

Блогерша Чесси Кинг ретушировала свои фотографии и видео, чтобы потроллить людей, которые критиковали недостатки ее внешности. Получилось странно.

Она провела эту акцию в рамках поддержки организации Cybersmile, которая борется с кибербуллингом (травлей и оскорблениями в интернете). 

Свою первую фотографию девушка опубликовава в Instagram Stories и сразу же получила замечание "толстые ноги". Вместе с фото и видеоредакторами  она "поправила" свой внешний вид и опубликовала новые снимки. И так пока все не остались "довольны". 

Таким образом блогерша решила показать, что не стоит обращать внимание на критику в интернете, и отметила, что такое явление как буллинг должно исчезнуть. 

 "Троллинг задевает любого, и 16-летнего подростка с сотней подписчиков в Instagram или знаменитость с 1 миллионом. Последствия могут быть экстремальными", - подытожила Чесси Кинг.

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