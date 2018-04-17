Фитнесс-блогерша "меняла" свое тело, чтобы угодить критикам в Сети. Она учла все комментарии - видео

Блогерша Чесси Кинг ретушировала свои фотографии и видео, чтобы потроллить людей, которые критиковали недостатки ее внешности. Получилось странно.

Она провела эту акцию в рамках поддержки организации Cybersmile, которая борется с кибербуллингом (травлей и оскорблениями в интернете).

Свою первую фотографию девушка опубликовава в Instagram Stories и сразу же получила замечание "толстые ноги". Вместе с фото и видеоредакторами она "поправила" свой внешний вид и опубликовала новые снимки. И так пока все не остались "довольны".

Таким образом блогерша решила показать, что не стоит обращать внимание на критику в интернете, и отметила, что такое явление как буллинг должно исчезнуть.

"Троллинг задевает любого, и 16-летнего подростка с сотней подписчиков в Instagram или знаменитость с 1 миллионом. Последствия могут быть экстремальными", - подытожила Чесси Кинг.