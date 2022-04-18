Берут пример с украинцев. Финны стягивают к своим границам с РФ тракторы в ответ на перемещение российской военной техники к ним 18 апреля, 15:09 Цей матеріал також доступний українською Тракторы готовы оттягивать российские танки (Фото:InformNapalm)

В Финляндии неизвестные активисты сняли шутливое видео о стягивании тракторов к своим границам. Так они ответили на запись с российской военной техникой, которую РФ якобы перемещает по трассе А-181 из Санкт-Петербурга до границы с Финляндией. Фрагмент появился на странице международного сообщества волонтеров InformNapalm.

«Тракторные войска» Украины стали международным брендом, который вывозит российскую технику с полей», — шутят в описании к видео. Истории о том, как украинские фермеры воровали российские танки и «буксовали» их тракторами, облетели весь мир, поэтому финны решили показать, что они тоже готовы к такому варианту.

Видео дня

Ранее издание DailyMail опубликовало видео с передвижением российской техники на границу с Финляндией после заявления последней о вступлении в НАТО.

Журналисты отмечают, что это «неподтвержденное видео». Впрочем, в нем нет склейок и отчетливо виден дорожный знак, указывающий трассу на Хельсинки.

Напомним, что недавно жительница села Победа Киевской области украла у российских оккупантов цинк с боеприпасами, когда те спали.



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