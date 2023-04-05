«Опять всех переиграл». В соцсетях издеваются над «великим геостратегом» Путиным после вступления Финляндии в НАТО 5 апреля, 13:36 Провал Путина привел к увеличению сухопутной границы РФ с НАТО в два раза (Фото:Alexei Babushkin/REUTERS/NV)

Таким образом она решила обезопасить себя от потенциальной угрозы военной агрессии со стороны РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину, все еще помня «Зимнюю войну» с СССР.

Видео дня

В связи с этим можно смело констатировать, что все усилия российского диктатора Владимира Путина по недопущению расширения НАТО с треском провалились.

Более того, подход главы кремлевского режима оказался настолько недальновидный, что, кроме Финляндии, к столь ненавистному ему военному блоку готовится присоединиться также и Швеция.

Нападая на Украину, Путин обосновывал это тем, что она якобы могла стать членом Альянса, однако в итоге, сам того не желая, он спровоцировал увеличение сухопутной границы РФ с НАТО в два раза.

Такой очевидный провал «великого геостратега» вызвал волну унизительных насмешек со стороны пользователей соцсетей, которые предрекают ему крайне неприятные последствия.

Еще более ничтожными, чем сам Путин, выглядят жалкие попытки российской пропаганды как-то объяснить все это так называемому «глубинному народу», и потуги его сторонников остановить еще большее расширение НАТО плакатами и кричалками.

Фото: Twitter