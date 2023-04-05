«Опять всех переиграл». В соцсетях издеваются над «великим геостратегом» Путиным после вступления Финляндии в НАТО

5 апреля, 13:36
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Провал Путина привел к увеличению сухопутной границы РФ с НАТО в два раза (Фото:Alexei Babushkin/REUTERS/NV)

Провал Путина привел к увеличению сухопутной границы РФ с НАТО в два раза (Фото:Alexei Babushkin/REUTERS/NV)

Накануне, 4 апреля, Финляндия стала 31-й страной-членом Североатлантического альянса.

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Таким образом она решила обезопасить себя от потенциальной угрозы военной агрессии со стороны РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину, все еще помня «Зимнюю войну» с СССР.

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В связи с этим можно смело констатировать, что все усилия российского диктатора Владимира Путина по недопущению расширения НАТО с треском провалились.

Более того, подход главы кремлевского режима оказался настолько недальновидный, что, кроме Финляндии, к столь ненавистному ему военному блоку готовится присоединиться также и Швеция.

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Нападая на Украину, Путин обосновывал это тем, что она якобы могла стать членом Альянса, однако в итоге, сам того не желая, он спровоцировал увеличение сухопутной границы РФ с НАТО в два раза.

Такой очевидный провал «великого геостратега» вызвал волну унизительных насмешек со стороны пользователей соцсетей, которые предрекают ему крайне неприятные последствия.

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1643224882468233218
https://twitter.com/USEmbassyPrague/status/1643166727948075011
https://twitter.com/SyemkaO/status/1643239712583217156
https://twitter.com/KyivDuke/status/1643131428622811138
https://twitter.com/OlegFalaleev/status/1643134017061937152
https://twitter.com/musterkatze/status/1643133591155621889
https://twitter.com/schwarz_alexey/status/1643244265152172033
https://twitter.com/ajEST372/status/1643287155697958913
https://twitter.com/Brandst1Stiller/status/1643287259276271632
https://twitter.com/krC1f4u6cELZnMB/status/1643246343903756290
https://twitter.com/Redangenshinfag/status/1643465163914240001
https://twitter.com/sovest_natzii/status/1643250996821340160
https://twitter.com/Lilaca37/status/1643282798646640642
https://twitter.com/musaeva_roza/status/1643513986552414208

Еще более ничтожными, чем сам Путин, выглядят жалкие попытки российской пропаганды как-то объяснить все это так называемому «глубинному народу», и потуги его сторонников остановить еще большее расширение НАТО плакатами и кричалками.

https://twitter.com/monmarancy/status/1643223768360181761
Twitter
Фото: Twitter
https://twitter.com/vestnikstabilno/status/1643284168367919109
https://twitter.com/kurtb1ed/status/1643285276393979905
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин НАТО Российская агрессия Соцсети Финляндия Война России против Украины

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