А так можно было? Кремлевская пропаганда соврала о победе на Оскаре российской картины 13 марта, 13:35 Российские пропагандисты выбросили фильм Навальный из списка победителей Оскара (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Победа на Оскаре картины об Алексее Навальном режиссера Дэниела Роэра в номинации Лучший документальный фильм застала кремлевских пропагандистов врасплох, в связи с чем они не придумали ничего лучше, как просто проигнорировать эту новость.

Большинство новостных ресурсов в РФ если и написали о премии, то предпочло сконцентрировать свое внимание на чем угодно, только не на ленте о российском оппозиционере, который сначала стал жертвой отравления ФСБ, а после этого был отправлен за решетку.

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Те же, кто опубликовал у себя «полный список» победителей премии, из-за отсутствия соответствующих «методичек» решили просто выбросить из него картину «Навальный» от греха подальше.

Фото: Скриншот МК

Фото: rg.ru

Более того, нашлись также те, кто и вовсе пошел на откровенную ложь, написав о воображаемой «победе» в номинации Лучший документальный короткометражный фильм российского «Выхода», повествующего о жизни моржей на Чукотке.

Фото: Скриншот МК

На самом же деле награда в этой категории досталась индийской картине «Заклинатели слонов» режиссера Картики Гонсалвес.