В Чехии стоматолог лечил пациентов по советам в YouTube — самоучка заработал сотни тысяч долларов

24 июня, 09:58
Дантист в Чехии два года работал без лицензии и медицинского образования (Фото: Movidagrafica/Pixabay)

Мужчина из Чехии два года выдавал себя за стоматолога и лечил людей с помощью интернета. Вместе с сообщниками он даже открыл клинику.

Об этом 19 июня сообщило BBC Украина. Свою деятельность они начали в 2023 году, открыв стоматологическую клинику в городе Гавличкув-Брод.

22-летний мужчина, который выдавал себя за стоматолога, проводил осмотры, удалял зубы, лечил корневые каналы и делал анестезию. Этому он научился из инструкций и видео в интернете.

Его сообщница — 50-летняя женщина — работала медсестрой. По данным полиции, она действительно официально имела работу в сфере здравоохранения и поставляла в клинику анестетики и другие стоматологические материалы, к которым у нее был доступ. Среди них — пломбы, чистящий порошок, клей, материалы для протезирования и многое другое.

Еще один 44-летний мужчина изготавливал протезы для пациентов. Кем друг другу приходились родственники, точно неизвестно.

За два года вместе они заработали 4 млн чешских крон (185,5 тысяч долларов).

Всех троих мошенники арестовали, им предъявлены обвинения в незаконной деятельности, отмывании денег, попытке нападения, торговле наркотиками и краже.

Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы. Как сообщили в полиции, все они признали свою вину.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Чехия Стоматолог Фейк Суд Арест Врачи

