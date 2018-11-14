Фестиваль летней резины начался. В Сети шутят про первый снег и пробки в Киеве

В Сети высмеивают водителей на летней резине, людей которые часами добираются до работы и посты про снег.

В Киеве внезапно [хотя прогноз погоды предупреждал] выпал снег. И не все к нему были готовы.

Горожане выехали на машинах и столица "застряла" в 10-бальных пробках.

Водителям на летней резине досталось.

В такую погоду пешком идти даже быстрее, чем передвигаться на транспорте. Если двери маршрутки закрылись перед вашим носом, вы просто обганяете ее.

Некоторые пользователи предлагают решение проблемы.

И даже предвыборную кампанию.

Не все любят ходод и снег и особенно посты про снег.

Як я побачив сніг:

1) Почитав про сніг в стрічці новин;

2) Визирнув у вікно;

3) Побачив сніг.



Дивовижний час. — jovan (@jovanhatesyou) November 14, 2018

Давайте будем как этот дедушка.