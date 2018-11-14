14 ноября 2018, среда

Фестиваль летней резины начался. В Сети шутят про первый снег и пробки в Киеве

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Киев
Victor Yurchenko via Facebook

Киев "застрял" в 10-бальных пробках

В Сети высмеивают водителей на летней резине, людей которые часами добираются до работы и посты про снег.

В Киеве внезапно [хотя прогноз погоды предупреждал] выпал снег. И не все к нему были готовы.

 

Горожане выехали на машинах и столица "застряла" в 10-бальных пробках.

Водителям на летней резине досталось.

В такую погоду пешком идти даже быстрее, чем передвигаться на транспорте. Если двери маршрутки закрылись перед вашим носом, вы просто обганяете ее. 

Некоторые пользователи предлагают решение проблемы.

 

 И даже предвыборную кампанию.

 Не все любят ходод и снег и особенно посты про снег.

Давайте будем как этот дедушка.

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