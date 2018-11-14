Фестиваль летней резины начался. В Сети шутят про первый снег и пробки в Киеве

В Сети высмеивают водителей на летней резине, людей которые часами добираются до работы и посты про снег.
В Киеве внезапно [хотя прогноз погоды предупреждал] выпал снег. И не все к нему были готовы.
Горожане выехали на машинах и столица "застряла" в 10-бальных пробках.
Водителям на летней резине досталось.
В такую погоду пешком идти даже быстрее, чем передвигаться на транспорте. Если двери маршрутки закрылись перед вашим носом, вы просто обганяете ее.
Некоторые пользователи предлагают решение проблемы.
И даже предвыборную кампанию.
Не все любят ходод и снег и особенно посты про снег.
Як я побачив сніг:— jovan (@jovanhatesyou) November 14, 2018
1) Почитав про сніг в стрічці новин;
2) Визирнув у вікно;
3) Побачив сніг.
Дивовижний час.
Давайте будем как этот дедушка.
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Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
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