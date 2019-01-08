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Фанаты Адель организовали трогательный флешмоб, в котором они пародируют ее концерт

Сегодня, 18:16
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скрин из видео

В какой-то момент кажется, что мишки действительно поют. 

Фанаты певицы Адель запустили флешмоб, в котором они c помощью желейных мишек Haribo пародируют исполнение песни Someone Like You.

 

Его начал пользователь социальной сети Tik Tok David Kasprak. 

Сначала он показа "певицу на сцене", а потом целую толпу, которая хором поет Someone Like You.

 

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Some "making of" #pictures from #gummybears #sing #someonelikeyou #video #adele #tiktok #viral #crazy #meme #makingof #followme

Публикация от David Kaspřák (@davidkasprak)

 

 

 

В ход идут не только желейные мишки, а и другие вещи, например, игрушки.

Или кроссовки.

Толпу можно сделать из бумаги.

Фигурки бейсболистов.

Мешап с Властелином колец.

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