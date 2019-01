Фанаты Адель организовали трогательный флешмоб, в котором они пародируют ее концерт Сегодня, 18:16 261 Цей матеріал також доступний українською скрин из видео

В какой-то момент кажется, что мишки действительно поют.

Фанаты певицы Адель запустили флешмоб, в котором они c помощью желейных мишек Haribo пародируют исполнение песни Someone Like You.

Его начал пользователь социальной сети Tik Tok David Kasprak.

Сначала он показа "певицу на сцене", а потом целую толпу, которая хором поет Someone Like You.

В ход идут не только желейные мишки, а и другие вещи, например, игрушки.

Или кроссовки.

Толпу можно сделать из бумаги.

Фигурки бейсболистов.

Мешап с Властелином колец.