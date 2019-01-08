Фанаты Адель организовали трогательный флешмоб, в котором они пародируют ее концерт
В какой-то момент кажется, что мишки действительно поют.
Фанаты певицы Адель запустили флешмоб, в котором они c помощью желейных мишек Haribo пародируют исполнение песни Someone Like You.
Его начал пользователь социальной сети Tik Tok David Kasprak.
Сначала он показа "певицу на сцене", а потом целую толпу, которая хором поет Someone Like You.
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Some "making of" #pictures from #gummybears #sing #someonelikeyou #video #adele #tiktok #viral #crazy #meme #makingof #followme
В ход идут не только желейные мишки, а и другие вещи, например, игрушки.
Или кроссовки.
Толпу можно сделать из бумаги.
Фигурки бейсболистов.
#HariboChallenge x #NationalBobbleheadDay #SFGiants pic.twitter.com/m48xMmNdSF— San Francisco Giants (@SFGiants) 8 января 2019 г.
Мешап с Властелином колец.
#Adele #adelechallenge #SomeoneLikeYou #LordoftheRings #vines #хиты @ptencoff #TikTok #тренды #Адель #HariboChallenge pic.twitter.com/jIuue8Ij1L— Alex Bond (@AlexBondarev25) 8 января 2019 г.