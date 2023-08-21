Позор за позором. Минувшие выходные подарили россиянам сразу несколько неприятных сюрпризов — обзор

21 августа, 13:59
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Россияне ноют, а украинцы их троллят (Фото:Коллаж NV)

Россияне ноют, а украинцы их троллят (Фото:Коллаж NV)

Минувшие выходные ознаменовались для россиян сразу несколькими очень неприятными сюрпризами.

Сначала стало известно об ударах по тылам оккупантов непосредственно на территории РФ.

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В частности, 19 августа в Новгородской области сильно досталось аэродрому Сольцы, который находится примерно в 650 километрах от границы с Украиной.

Видео дня

В результате атаки, подробности которой достоверно пока неизвестны, был уничтожен как минимум один из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Именно с этого аэродрома взлетали российские самолеты, которые нанесли 15 августа удары по Львову, Луцку и Днепру.

Известие об уничтожении Ту-22М3 шокировало так называемых «z-патриотов», начавших ныть, что его потеря является невосполнимой, поскольку РФ такие бомбардировщики строить больше не в состоянии.

t.me/kazansky2017
Фото: t.me/kazansky2017
t.me/kazansky2017
Фото: t.me/kazansky2017

Следующим ударом для «глубинного народа» стала новость о том, что Нидерланды и Дания анонсировали передачу ВСУ истребителей F-16.

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Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский речь идет о 42 самолетах.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

При этом во время своего визита в Данию он еще и жестко потроллил россиян.

Отвечая на вопрос по поводу «обмена» каких-то территорий на вступление Украины в НАТО, глава государства заявил, что, мол, так уж и быть, готов отдать РФ Белгородскую область.

https://twitter.com/zonov_sl/status/1693506029294686471

Однако, похоже, что самым болезненным для россиян стал фактический крах их космической программы после фиаско с исследовательским аппаратом Луна-25.

Согласно сообщениям кремлевской пропаганды, он так и не смог выйти на предпосадочную орбиту и просто разбился о поверхность спутника Земли.

Очередной позор роскосмоса вызвал острую реакцию в самой РФ и едкие насмешки со стороны украинцев.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/den_kazansky/status/1693219394967437560
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Telegram
Фото: Скриншот/Telegram
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/dedzaebal/status/1693435083590353140
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/PetrenkoAndryi/status/1693298682958082324

Напомним, что в ноябре 2018 года Россия заявляла о намерении построить на Луне две обсерватории, первым шагом к чему и должен был стать запуск разбившегося аппарата.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Луна F-16 Роскосмос Война России против Украины

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