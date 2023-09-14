На одном из БПЛА, атаковавших оккупантов в Евпатории, обнаружили послание для Ани Лорак — фото

14 сентября, 10:37
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Украинские военные присоединились к троллингу Лорак, запущенному пользователями соцсетей (Фото:Скриншот видео Super/YouTube)

Украинские военные присоединились к троллингу Лорак, запущенному пользователями соцсетей (Фото:Скриншот видео Super/YouTube)

После взрывов во временно оккупированной РФ Евпатории там были найдены обломки БПЛА с «приветом» от украинских военных.

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Соответствующее фото обнародовали прокремлевские пропагандистские Telegram-каналы.

В частности, на разбившемся дроне можно увидеть «Привет Мите Стародубову».

Кто это такой, не ясно, однако более интересными выглядят слова благодарности, адресованные украинской певице-перебежчице Ани Лорак.

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«Ани Лорак, спасибо за борт!» — говорится в послании.

t.me/breakingmash
Фото: t.me/breakingmash
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И хотя данная надпись является всего лишь отсылкой к флешмоб-троллингу украинских пользователей, намекающих на якобы «поддержку ВСУ» со стороны скандальной певицы, похоже, что россияне этого пока все еще не поняли.

Таким образом, вероятно, что Лорак стоит готовиться к очередной волне хейта со стороны своих новых соотечественников и еще большему падению заработков в РФ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Российская агрессия Евпатория Беспилотники Ани Лорак Троллинг Война России против Украины дроны-камикадзе

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