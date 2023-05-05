«Мясокомбинат им. Вагнера». В соцсетях смеются с истерики Пригожина, матерящего Шойгу из-за своих потерь под Бахмутом 5 мая, 11:06 Обращаясь к Шойгу, Пригожин себя не сдерживал (Фото:NV)

Главарь российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин решил устроить целое представление для дискредитации и так всеми ненавистного главы минобороны РФ Сергея Шойгу.

И если раньше он ограничивался довольно сдержанными выпадами, оставляя прерогативу на прямые оскорбления своим подручным, то на этот раз сам решил закатить настоящую истерику на фоне рядов с трупами своих наемников.

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Претензии Пригожина заключались в том, что вагнеровцы никак не могут захватить Бахмут и продолжают нести колоссальные потери якобы только из-за нехватки боеприпасов.

И хотя все это, вероятно, является лишь частью его кровавого «шоу», направленного на заигрывание с так называемыми «z-патриотами», многие расценили это как признак слабости и сигнал того, что возможности ЧВК Вагнера в Украине уже на исходе.

Как бы то ни было, в соцсетях Пригожина буквально накрыло волной издевательств и насмешек, а его разгневанное выражение лица превратилось в новый мем.

Лиса залупа прігожин сьогодні 🤣🇺🇦💪🫡 pic.twitter.com/MRkdHuuUng — Андрій Л ✙🇺🇦⚓❤️🖤🇺🇲🇵🇱🇬🇧🇪🇺 (@Andrii_L1983) May 5, 2023