«Мясокомбинат им. Вагнера». В соцсетях смеются с истерики Пригожина, матерящего Шойгу из-за своих потерь под Бахмутом

5 мая, 11:06
Поделиться:
Обращаясь к Шойгу, Пригожин себя не сдерживал (Фото:NV)

Обращаясь к Шойгу, Пригожин себя не сдерживал (Фото:NV)

Главарь российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин решил устроить целое представление для дискредитации и так всеми ненавистного главы минобороны РФ Сергея Шойгу.

Читайте также:
«Мы выглядим, как клоуны». Пригожин прокомментировал идею ядерного удара после атаки на Кремль

И если раньше он ограничивался довольно сдержанными выпадами, оставляя прерогативу на прямые оскорбления своим подручным, то на этот раз сам решил закатить настоящую истерику на фоне рядов с трупами своих наемников.

Видео дня

Претензии Пригожина заключались в том, что вагнеровцы никак не могут захватить Бахмут и продолжают нести колоссальные потери якобы только из-за нехватки боеприпасов.

https://twitter.com/yoshkinkrot/status/1654258363864080384
Читайте также:

Бахмут россияне пытаются захватить с июля 2022 года (Фото:Константин и Влада Либеровы) «ЧВК Вагнера скоро конец». Что происходит на бахмутском и купянско-лиманском направлениях — интервью NV с Череватым

И хотя все это, вероятно, является лишь частью его кровавого «шоу», направленного на заигрывание с так называемыми «z-патриотами», многие расценили это как признак слабости и сигнал того, что возможности ЧВК Вагнера в Украине уже на исходе.

Как бы то ни было, в соцсетях Пригожина буквально накрыло волной издевательств и насмешек, а его разгневанное выражение лица превратилось в новый мем.

https://twitter.com/sternenko/status/1654365772116836352
https://twitter.com/plombirvkus/status/1654366129425399808
https://twitter.com/Astartiel/status/1654369708148178945
https://twitter.com/mori_no_shojo/status/1654331443290558465
https://twitter.com/AlexSalex19/status/1654355032442122242
https://twitter.com/RaOrkon6/status/1654371566069637121
https://twitter.com/CaptainKoT/status/1654369791682002945
https://twitter.com/namorozi_/status/1654366183234084866
https://twitter.com/pekolito/status/1654356130359832577
https://twitter.com/HohDaria/status/1654362917872050176
https://twitter.com/drunken_swine/status/1654363039360069633
https://twitter.com/Gl0ry_2_Ukraine/status/1654348885714673664
https://twitter.com/ArsenTymochko/status/1654370130468413440
https://twitter.com/andr_1_1/status/1654360037597360132
https://twitter.com/VlastimilBalaty/status/1654309950368169984
https://twitter.com/Tormeet/status/1654371347508744195
https://twitter.com/WhotirUA/status/1654370389164736512
https://twitter.com/babaikit/status/1654380077449191424
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Наемники Сергей Шойгу Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X