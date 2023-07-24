«Был стукачом». Выяснилось, кто отрезал Пригожину фалангу пальца 24 июля, 17:20 По данным Гулагу.нет, Евгений Пригожин потерял фалангу пальца, отбывая свой первый срок (Фото:Скриншот видео Meduza/YouTube)

Стало известно, кто отрезал российскому военному преступнику Евгению Пригожину фалангу безымянного пальца на его левой руке.

Как оказалось, свое увечье главарь ЧВК Вагнера получил еще в 1980-х годах, когда еще отбывал свой первый срок в качестве мелкого уголовника, рассказал в интервью украинской журналистке Олесе Бацман руководитель правозащитного проекта Гулагу.нет Владимир Осечкин.

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По его словам, таким образом другие заключенные наказали Пригожина за сотрудничеством с тюремной администрацией.

«Это история о его первом сроке в колонии. Ну, там жестокие нравы. Его неподобающее отношение ктем устоям, которые были в тюрьме… Он еще тогда тесно сотрудничал с оперативниками колонии. Был так называемым внутрикамерным агентом, стукачем и т. д. Был на нехорошем счету… Судя по тому, что нам рассказывали вот, скажем так, те, кто пересекались с теми людьми, которые сидели с ним, там был такой вид наказания», — заявил правозащитник.

Осечкин также считает, что перенесенное Пригожиным в тюрьме и стало причиной тех зверств, которые он творит как на временно оккупированных территориях Украины, так и внутри своей собственной ЧВК, в частности, показательные казни с использованием кувалды, ставшей в итоге одним из символов вагнеровцев.

Согласно имеющимся данным, сейчас он находится на территории Беларуси, куда передислоцировался вместе с наемниками после провала своего военного мятежа, объявленного 23 июня.

Пригожин заявил тогда о «походе на Москву», чтобы добиться «справедливости» на фоне своего открытого конфликта с руководством минобороны РФ, однако, когда в ситуацию вмешался беларуский диктатор Александр Лукашенко, ЧВК Вагнера остановила свое продвижение под некие «гарантии безопасности».

В ходе этого мятежа наемники уничтожили несколько самолетов и вертолетов российской армии, ликвидировав более десятка пилотов.

И хотя путч Пригожина провалился, режим российского диктатора Владимира Путина в результате тех событий серьезно пошатнулся.