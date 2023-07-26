«Мы его теряем!». Бывший одесский военком Борисов вызвал насмешки украинцев своим нытьем о «болячках» во время суда — видео 26 июля, 16:59 Даже защита Борисова, казалось, была поражена его «доводами» (Фото:Скриншот видео Суспільне)

Экс-начальник Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Евгений Борисов рассмешил пользователей соцсетей жалобами на свое здоровья.

Дело в том, что во время судебного заседания 24 июля, на котором ему должны были избрать меру пресечения, бывший военный чиновник, как говорится, начал «давить на жалость», утверждая, что у него постоянно отрываются какие-то тромбы.

Видео дня

И хотя такое поведение Борисова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением ради взяток, по большей части возмутило украинцев, его «доводы» и уровень знания украинского языка вызвали с их стороны язвительные насмешки и сравнения с беглым премьером Николаем Азаровым.

«Я просто хочу рассказать, какое у меня состояние здоровья. У меня сейчас оборвался тромб. До этого был оборванный тромб. У меня постоянно давление. Я постоянно занимался спортом. Я не пью и не курю. У меня заблокирован венозный отток. Я пью каждую минуту, каждый час определенные лекарства. У меня постоянно дрожат руки, потому что у меня тромбы обрываются. У меня может просто тромб оборваться и в голове», — объяснил подсудимый.

Впрочем, как уже было сказано ранее, пользователям его спич показался неубедительным.

Фото: Скриншот/Twitter

В итоге суд арестовал Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 млн гривен.