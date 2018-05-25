Этот сломался, давайте нового. Глава подкомитета по депутатской этике вставил десять карточек за своих коллег - видео

Депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Михаил Папиев зарегистрировал как минимум десять коллег перед пленарным заседанием. Он является главой подкомитета по депутатской этике.

На действия политика обратило внимание Общественное движение Чесно.

Напрямую закон не запрещает передавать карточки депутата, а лишь говорит, что нельзя голосовать за другого (кнопкодавить). Ответственность за передачу карточки другому депутату есть, например, в Молдове.

К чему это приводит можно посмотреть в ролике Симфония украинского кнопкодавства: