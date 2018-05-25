25 мая 2018, пятница

Этот сломался, давайте нового. Глава подкомитета по депутатской этике вставил десять карточек за своих коллег - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Депутат несет
скрин из видео

Депутат несет "колоду" карт

Депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Михаил Папиев зарегистрировал как минимум десять коллег перед пленарным заседанием. Он является главой подкомитета по депутатской этике. 

На действия политика обратило внимание Общественное движение Чесно. 

Напрямую закон не запрещает передавать карточки депутата, а лишь говорит, что нельзя голосовать за другого (кнопкодавить). Ответственность за передачу карточки другому депутату есть, например, в Молдове.

К чему это приводит можно посмотреть в ролике Симфония украинского кнопкодавства:

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове