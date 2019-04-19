Это вам не Тимошенко. Фанат футбольного клуба не попал на матч Лиги Европы, так как поехал не в тот Франкфурт Сегодня, 12:39 1922 Цей матеріал також доступний українською alvaroslb1994 / instagram alvaroslb1994 / instagram

Болельщик португальского футбольного клуба Бенфика хотел поддержать свою команду в 1/4 финала Лиги Европы против франкфуртского Айнтрахта. Но не учел, что Франкфуртов в Германии несколько.

Альваро Оливейра и его друг проехали на машине 17 часов, но не угадали с нужным городом. Франкфурт-на-Одере находится в 600 километрах от Франкфурта-на-Майне, где и проходил матч.

Интересная деталь, что они проезжали совсем рядом с нужным городом, но спокойно миновали его.

Возможно, это и к лучшему, ведь их любимая команда проиграла 0:2 и не смогла выйти в полуфинал турнира.