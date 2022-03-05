«У тебя завтра не встанет». Видео о «ведьмах» из Конотопа попало в американское комедийное шоу 5 марта, 23:11 Цей матеріал також доступний українською Stephen Colbert (Фото:The Late Show with Stephen Colbert/screenshot)

Видео с жителями Конотопа о «конотопских ведьмах» и эрекции быстро распространилось в сети. Этот сюжет попал даже в комедийное американское шоу The Late Show with Stephen Colbert.

«Ты вообще знаешь, где находишься ? Это Конотоп. Здесь каждая вторая женщина ведьма. У тебя завтра х*й стоять уже не будет», — говорилось в видео.



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2 марта в Конотопе Сумской области российские оккупанты приезжали «договариваться» с городскими властями, но «были посланы, куда надо».

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