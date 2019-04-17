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Эта кошка снимается в блокбастерах, забивает в Лиге чемпионов и получила Оскар. А вы ее даже не видели

17 апреля, 17:38
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Эта кошка снимается в блокбастерах, забивает в Лиге чемпионов и получила Оскар. А вы ее даже не видели - фото

owl__kitty / instagram

Черная кошка по имени Лиззи снимается во всех блокбастерах, а между своими ролями забивает голы в Лиге чемпионов. И все благодаря хозяевам.

За свою пятимесячную карьеру она успела сняться в таких фильмах как Властелин колец, Звездный войны, Гарри Поттер, Титаник, Сияние и даже в Игре Престолов.

Лиззи всего два года, а живет она в Портленде, США. У нее даже есть сценический псевдоним - OwlKitty. 

Вот например OwlKitty рвется в ванную в фильме Сияние:

Или уничтожает город как Годзилла:

Все дело в ее креативных хозяевах - Тибо Шарпен занимается монтажом, а Оливия Бун подбирает сцены из фильмов для кошки. 

Еще несколько главный ролей OwlKitty - например, она готова побеждать Таноса в Мстителях:

Или требует еду у хоббитов во Властелине колец:

Хорошо, что ее старания не были напрасными - OwlKitty точно заслужила свой Оскар. 

Но даже с таким актерским талантом можно забивать в Лиге чемпионов: 

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