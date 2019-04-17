Эта кошка снимается в блокбастерах, забивает в Лиге чемпионов и получила Оскар. А вы ее даже не видели
Черная кошка по имени Лиззи снимается во всех блокбастерах, а между своими ролями забивает голы в Лиге чемпионов. И все благодаря хозяевам.
За свою пятимесячную карьеру она успела сняться в таких фильмах как Властелин колец, Звездный войны, Гарри Поттер, Титаник, Сияние и даже в Игре Престолов.
Лиззи всего два года, а живет она в Портленде, США. У нее даже есть сценический псевдоним - OwlKitty.
Вот например OwlKitty рвется в ванную в фильме Сияние:
Или уничтожает город как Годзилла:
Все дело в ее креативных хозяевах - Тибо Шарпен занимается монтажом, а Оливия Бун подбирает сцены из фильмов для кошки.
Еще несколько главный ролей OwlKitty - например, она готова побеждать Таноса в Мстителях:
Или требует еду у хоббитов во Властелине колец:
Хорошо, что ее старания не были напрасными - OwlKitty точно заслужила свой Оскар.
Но даже с таким актерским талантом можно забивать в Лиге чемпионов: