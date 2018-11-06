06 ноября 2018, вторник

Эстонским водителям, которые превышают скорость, раздали карточки доноров

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Полицейские хотят, чтобы водители задумались и не нарушали
intrepid__one via Flickr

Полицейские хотят, чтобы водители задумались и не нарушали

В Эстонии пропаганда соблюдения правил дорожного движения вышла на новый уровень. 

Эстонские полицейские раздали водителям, которых они остановили за превышение скорости, буклеты, в которых рассказывается, как стать донором органов. 

Как сообщает Reuters, эстонские водители по статистике ЕС чуть ли не чаще всех нарушают скоростной режим, 12-15% от всех водителей в стране были оштрафованы за превышение скорости. 

Полицейские уточняют, что они не хотят увеличить количество доноров и надеются, что жертв аварий станет меньше.

"Мы не ожидаем, что кампания увеличит количество доноров органов, поскольку мы надеемся, что будет меньше смертей и это заставит людей задуматься", - подытожил начальник полиции города Пярну Андрес Синимери. 

"Я думаю это очень хорошо и очень полезно", - говорит Имре Аийа, которую арестовали за превышение скорости.

 

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