Эстонским водителям, которые превышают скорость, раздали карточки доноров

Полицейские хотят, чтобы водители задумались и не нарушали

В Эстонии пропаганда соблюдения правил дорожного движения вышла на новый уровень.

Эстонские полицейские раздали водителям, которых они остановили за превышение скорости, буклеты, в которых рассказывается, как стать донором органов.

Как сообщает Reuters, эстонские водители по статистике ЕС чуть ли не чаще всех нарушают скоростной режим, 12-15% от всех водителей в стране были оштрафованы за превышение скорости.

Полицейские уточняют, что они не хотят увеличить количество доноров и надеются, что жертв аварий станет меньше.

"Мы не ожидаем, что кампания увеличит количество доноров органов, поскольку мы надеемся, что будет меньше смертей и это заставит людей задуматься", - подытожил начальник полиции города Пярну Андрес Синимери.

"Я думаю это очень хорошо и очень полезно", - говорит Имре Аийа, которую арестовали за превышение скорости.