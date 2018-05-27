Если бы известные мировые политики были киевлянами - сатира НВ ко Дню Киева

Борис Джонсон на электровелосипеде, курага от Эрдогана и наблюдательная Елизавета II. Ко Дню Киева мы представили известных политиков и предпринимателей жителями Киева.

1. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон известен своей любовью к езде на велосипеде. Уверены, он бы составил неплохую компанию в велопрогулках мэру Киева Виталию Кличко.

2. Судя по фото, канцлер Германии Ангела Меркель любит пиджаки самых разных цветов. Так что мы решили не лишать ее удовольствия носить форму.

3. Королева Елизавета II в платке уж очень напоминает украинку. Поэтому мы предложили ей составить компанию своим одногодкам.

4. Ее внук принц Гарри недавно женился на актрисе Меган Маркл. Так что мы представили их свадьбу в Соломенском ЗАГСе. Вышло вполне реалистично.

5. Президент США Дональд Трамп наверняка очень органично чувствовал бы себя на киевских дорогах. Парковка на газонах или трамвайных путях, судя по имиджу американского лидера, - могла бы быть в его стиле.

6. Лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын вполне могли бы пожать друг другу руки в примирении под Аркой дружбы народов в Киеве.

7. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы быть главой какой-то киевской компании или... продавать сухофрукты на рынке. Тут уже угадать сложно - все в наших руках.

8. Экс-первой леди США Мишель Обаме и нынешней первой леди США Мелании Трамп вместе было бы весело копаться в палисаднике у своего подъезда.

9. А глава Facebook Марк Цукерберг наверняка проводил бы большую часть своего времени в компьютерных клубах. Как минимум, на заре карьеры айтишника в киевской компании. Затем был бы какой-то аутсорсинг... и все все равно закончилось бы работой в США. Уж больно он предприимчивый.