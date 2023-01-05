«Можно еще раз отпраздновать Рождество». Как соцсети реагируют на первую рождественскую службу ПЦУ в Успенском соборе Киево-Печерской лавры 5 января, 16:24 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января впервые проведет рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры — после того, как у УПЦ (МП) с 2023 года закончился срок его аренды.

Также у УПЦ МП с нового года закончился срок аренды Трапезной церкви Лавры. В четверг, 5 января, Успенский собор и Трапезную церковь вернули государству решением комиссии, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.



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NV собрал реакцию соцсетей на решение.

Пользователи шутят, что теперь Рождество можно отпраздновать еще раз.



«Теперь Паша Мерседес [наместник Лавры митрополит Павел, против которого ввел санкции СНБО] не может поставить свечку. И Рогозин тоже не может поставить свечку. Но есть нюанс», — пишет музыкант Иван Марунич.

Священник Владимир Маглена, который первым перешел в ПЦУ из УПЦ (МП) на Донбассе, сравнил службу митрополита Епифания в Лавре с падением Берлинской стены.

«В последний раз украинский православный владыка проводил богослужение в Успенском соборе Лавры примерно в середине ХVII века. Когда-то маленьким мечтал о времени, когда Лавра станет украинской и в ней будет править украинская церковь. В то время в моем представлении начало служения украинской церкви в Лавре должно обязательно начаться с того, что наши священники должны были заново освятить все храмы, чтобы символически изгнать оттуда отвратительный московский дух (который в Лавре чувствуется на каждом шагу)», — пишет общественный активист и член киевской комиссии по вопросам наименований Тымиш Мартыненко-Кушлянский.

Некоторые пользователи сравнили уход УПЦ (МП) из храмов в Лавре с освобождением временно оккупированных территорий.

Народный депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко назвала службу ПЦУ «самым важным событием в жизни украинской церкви, которая восстанавливает историческую справедливость».

«Многие православные украинцы отпраздновали Рождество вместе со всем христианским миром 25 декабря. Верю, наша Церковь также присоединится к этому календарю как можно быстрее. Но богослужение 7 января действительно будет особенным. Следующим шагом должна стать передача Лавры в аренду ПЦУ. Правительство должно принять решение без препятствий и задержек», — считает она.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

СБУ проводит проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находит антиукраинскую литературу и символику.