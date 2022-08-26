За советы «экстрасенса». Жительница Тернопольской области отдала мошеннице почти 1.3 миллиона гривен 26 августа, 14:16 Фото иллюстративное (Фото:petr sidorov/Unsplash)

Жительница Почаева, Тернопольская область, отдала мошеннице все семейные сбережения — почти 1.3 млн гривен — за ее «советы». Злоумышленница выдавала себя за экстрасенса и обещала решить все жизненные проблемы потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольщины.

Потерпевшая обратилась к злоумышленнице после того, как увидела объявление в соцсетях о том, что люди с сверъестественными способностями могут помочь ей в решении семейных и жизненных проблем.

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За каждую консультацию «ясновидящая» брала минимум 30 тысяч гривен. Жительница Почаева обращалась к ней неоднократно в течение двух месяцев, тратя на это все сбережения своих родителей. Женщина говорит, что не знает, как могла платить за это такие деньги. Полиция начала расследование инцидента, устанавливается личность мошенницы.

Следователи открыли уголовное дело по ч.4 ст. 190 УК (мошенничество в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что жительница Черниговской области заказала услуги «гадалки» из Instagram, за которые та попросила предоставить ей пароль к карточке и к входу в онлайн-банк Приват24. Пострадавшая потеряла почти 50 тысяч гривен и подала на мошенницу заявление в суд.

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