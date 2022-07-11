«Русскоязычная челюсть?». Реакция украинцев на заявление Поляковой и Ефросининой о том, почему они не могут вести свое шоу на украинском

11 июля, 20:30
Начало ток-шоу (Фото:Скриншот с видео)

Начало ток-шоу (Фото:Скриншот с видео)

Ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова в новом выпуске своего общего проекта Взрослые девочки затронули языковой вопрос. Звездные подруги рассказали, почему не могут вести свое шоу на украинском языке. Многие украинцы подвергли критике позицию женщин. НВ собрал последние мнения.

Под постом Поляковой в комментариях возникла активная дискуссия по поводу языкового вопроса, который они обсуждали в недавнем выпуске своего шоу.

Блоггер Богдан Процишин нашел свое объяснение.

Видео дня
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Фото: Facebook

Журналистка проекта НВ The New Voice of Ukraine Вероника Мелкозерова напомнила, что полноценный переход на украинский язык вполне реален и поделилась своим примером.

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Фото: Facebook

Писатель Остап Украинец интерпретировал новость по-своему.

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Фото: Facebook

Журналистка и блоггерка Татьяна Микитенко тоже попыталась кратко описать, как это выглядит по ее мнению.

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Фото: Facebook

Общественный активист Сергей Стерненко пошутил о том, что говорить по-украински «сложно».

https://twitter.com/sternenko/status/1545750701430788096

Журналист Макс Юрьев запостил скрин из популярного видео, где женщина объясняет, что не может говорить по-украински, потому что ее челюсть и строение черепа подстроены под русский язык.

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Фото: Facebook

Поэт Томаш Деяк посвятил стихотворение Ефросининой.

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Фото: Facebook

Стендаперы Влад Берковский и Макс Вышинский присоединились к обсуждению.

https://twitter.com/vberkovsky/status/1546495401859186689?s=21&t=QyeCxXiFnmrok1gZUIZ1NQ
https://twitter.com/max_vyshynskyi/status/1546043680246620162

И хорошее напоминание: если людям удается выучить китайский язык, то украинским овладеть точно получится.

https://twitter.com/nataliakovalski/status/1546414660718432256

Напомним, что украинцы в TikTok запустили новый тренд в ответ на видео девушки, где та говорит, что ей неудобно и некомфортно говорить по-украински, потому что она родилась в Одессе. Пользователи решили добавить свои примеры, чтобы показать почему, по их мнению, это не аргумент. НВ собрал актуальные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Украинский язык Реакция соцсетей Маша Ефросинина Оля Полякова

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