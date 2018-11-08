Эдди Редмайн из Фантастических зверей доказал, что он волшебник. Пока только на картах

В фильме Ньют Скаммандер (Эдди Редмайн) магию с картами обычно не демонстрирует.

Британский актер Эдди Редмайн, сыгравший волшебника Ньюта Скаммандера в фильме Фантастические твари, в вечернем шоу Джимми Феллона продемонстрировал свои способности волшебника. Или, как минимум, ловкого трюкача.

Он достал колоду карт, попросил Феллона выбрать одну, а потом сделал магию.

Редмайн сказал, что запомнил несколько трюков в детстве, когда родители приглашали фокусника к нему на день рождения.