Джонсону уже нужна карта киевлянина. Реакция украинцев на необъявленный визит британского премьер-министра в столицу

17 июня, 19:40
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Борис, это не то, что ты подумал (Фото:Memagram/Facebook)

Борис, это не то, что ты подумал (Фото:Memagram/Facebook)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, снова прибыл в Киев с необъявленным визитом и сейчас проводит встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из соцсетей политиков. Украинцы, как всегда, искренне рады британскому политику и обсуждают его приезд. НВ собрало последние реакции.

Политики провели пресс-конференцию.

https://www.youtube.com/watch?v=O23ASafif4I&feature=youtu.be

Владимир Зеленский в своих соцсетях кратко описал, о чем говорилось в переговорах с Джонсоном.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3101774610072894

Британский политик оказался более лаконичным, написав в своем Твиттере о том, «как хорошо вернуться в Киев».

Видео дня
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1537805704081309701

Отметим, что, по данным издания Sky News, Джонсон в последний момент отказался от участия в обширной конференции в Донкастере, где должен был выступать перед депутатами и бизнесменами, сообщив организаторам, что имеет «уважительную причину».

Нардеп от Слуг Народа Роман Грищук пошутил, что британскому премьер-министру уже нужна карта киевлянина.

https://www.facebook.com/grishchukroma/posts/5423815304307953

Адвокат Виктор Бенед придумал воображаемую ситуацию, в которой Джонсон мог «приревновать» к приезжавшему в Киев 16 июня президенту Франции Эммануэлю Макрону.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3255034114776512

О ревности пошутил и политолог Николай Давыдюк.

https://www.facebook.com/1025750472/posts/pfbid0N1e6HSsV7uxe3fyKKVuxU6Bn9EBZ6PYyh1EoiQnzL2k4enHWnizfMewDjSJrcM7Zl/?d=n

Журналистка Татьяна Козырева тоже туда.

https://www.facebook.com/100000506241346/posts/pfbid02CgcVqSevP9ATuG1nR25ZsGYEsfR6sgQAeNXE1cNiBr3BLahMfbVP563bG6CVYyQzl/?d=n

На самом деле, все туда.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/137901148889203

Но политический обозреватель Леонид Швец предположил, что Джонсон просто опоздал на «вечеринку».

https://www.facebook.com/100000994436345/posts/pfbid0bvbPpxcCqoSvfZ5gYjTR6HT6GTpLxLqdCiLUuDRi8XDi7vpacHdXconeRALXrcpwl/?d=n

Комик и музыкант Иван Марунич даже загадку придумал для ситуации.

https://www.facebook.com/100001338811679/posts/pfbid02pEibxDZRrjce6W6BQoXUBc5siAZFQzi9eEjkZWTvcV9rZ9pGXMJuTGgSgTRxYamil/?d=n

Главный редактор Бабеля Евгений Спирин подобрал " британизированные" названия для украинских областей по случаю приезда Джонсона.

https://www.facebook.com/100000745693503/posts/pfbid0rgFmY6bWTT4abLrGJAeudCTcqrggpDKCMAhUfLCg4bXXn6A5CkiC7H7yCendnVrwl/?d=n

Блогер и политик Виталий Чепинога шутит, что премьер-министр Великобритании приехал освятить город после последних визитов.

https://www.facebook.com/100001040967461/posts/pfbid036KbCSAsC9gSt2PNDZNrCGfqy9ZvbCiN3isbMKNAZwFnZST97gq6RPJMKNyU39bLpl/?d=n

В Твиттере объяснили разницу между вежливым мужчиной, хорошим мужчиной и Борисом Джонсоном.

https://twitter.com/mrvladsolo/status/1537815293531136001

И описали разницу между реакциями украинцев на приезд канцлера Германии Олафа Шольца и Макрона и визит премьер-министра Британии.

https://twitter.com/kievbenz/status/1537814718253043713

Напомним, что в четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу четыре влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнес. Новость получила огромный резонанс как среди прессы, так и украинцев. Соцсети заполнились мемами о визите европейских лидеров.

https://www.youtube.com/watch?v=L2EjoBfTt_k

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже отметился большой поддержкой Украины в непростые времена войны. Украинцы искренне любуются его дружбой с президентом Украины Владимиром Зеленским, ценят незапланированный приезд в Киев и продолжают делать о нем видео. Джонсонюк, как его уже называют граждане, стал звездой TikTok. НВ собрало видео.

Также НВ собирало лучшие мемы о Джонсоне.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Борис Джонсон Визит Пресс-конференция Реакция соцсетей Владимир Зеленский

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