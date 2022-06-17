Джонсону уже нужна карта киевлянина. Реакция украинцев на необъявленный визит британского премьер-министра в столицу 17 июня, 19:40 Цей матеріал також доступний українською Борис, это не то, что ты подумал (Фото:Memagram/Facebook)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, снова прибыл в Киев с необъявленным визитом и сейчас проводит встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из соцсетей политиков. Украинцы, как всегда, искренне рады британскому политику и обсуждают его приезд. НВ собрало последние реакции.

Политики провели пресс-конференцию.

Владимир Зеленский в своих соцсетях кратко описал, о чем говорилось в переговорах с Джонсоном.

Британский политик оказался более лаконичным, написав в своем Твиттере о том, «как хорошо вернуться в Киев».

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Отметим, что, по данным издания Sky News, Джонсон в последний момент отказался от участия в обширной конференции в Донкастере, где должен был выступать перед депутатами и бизнесменами, сообщив организаторам, что имеет «уважительную причину».

Нардеп от Слуг Народа Роман Грищук пошутил, что британскому премьер-министру уже нужна карта киевлянина.

Адвокат Виктор Бенед придумал воображаемую ситуацию, в которой Джонсон мог «приревновать» к приезжавшему в Киев 16 июня президенту Франции Эммануэлю Макрону.

О ревности пошутил и политолог Николай Давыдюк.

Журналистка Татьяна Козырева тоже туда.

На самом деле, все туда.

Но политический обозреватель Леонид Швец предположил, что Джонсон просто опоздал на «вечеринку».

Комик и музыкант Иван Марунич даже загадку придумал для ситуации.

Главный редактор Бабеля Евгений Спирин подобрал " британизированные" названия для украинских областей по случаю приезда Джонсона.

Блогер и политик Виталий Чепинога шутит, что премьер-министр Великобритании приехал освятить город после последних визитов.

В Твиттере объяснили разницу между вежливым мужчиной, хорошим мужчиной и Борисом Джонсоном.

И описали разницу между реакциями украинцев на приезд канцлера Германии Олафа Шольца и Макрона и визит премьер-министра Британии.

Напомним, что в четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу четыре влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнес. Новость получила огромный резонанс как среди прессы, так и украинцев. Соцсети заполнились мемами о визите европейских лидеров.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже отметился большой поддержкой Украины в непростые времена войны. Украинцы искренне любуются его дружбой с президентом Украины Владимиром Зеленским, ценят незапланированный приезд в Киев и продолжают делать о нем видео. Джонсонюк, как его уже называют граждане, стал звездой TikTok. НВ собрало видео.

Также НВ собирало лучшие мемы о Джонсоне.

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