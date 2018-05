Джон Траволта станцевал под выступление 50 Cent на Каннском фестивале - видео

В середине выступления репера 50 Cent американский актер Джон Траволта поднялся на сцену и станцевал с ним.

Вечеринка была приурочена к выходу криминальной драмы Готти про одного из самых известных гангстеров Нью-Йорка, в которой Траволта сыграл главную роль.

Гости Каннского кинофестиваля были в восторге от танца, а 50 Cent написал в Twitter, что приехал только ради Траволты.

Me and John Travolta partying l swear l only came out here because of him. pic.twitter.com/naQXTMGnxr