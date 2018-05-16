Джон Траволта станцевал под выступление 50 Cent на Каннском фестивале - видео

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Джон Траволта станцевал под выступление 50 Cent на Каннском фестивале - видео

В середине выступления репера 50 Cent американский актер Джон Траволта поднялся на сцену и станцевал с ним. 

Вечеринка была приурочена к выходу криминальной драмы Готти про одного из самых известных гангстеров Нью-Йорка, в которой Траволта сыграл главную роль. 

Гости Каннского кинофестиваля были в восторге от танца, а 50 Cent написал в Twitter, что приехал только ради Траволты.

"Отрываемся с Джоном Траволтой , клянусь, я здесь только из-за него"

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