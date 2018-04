Джим Керри теперь карикатурист. Американский комик нарисовал шарж на Марка Цукерберга

Американский комедийный и драматический актер Джим Керри опубликовал собственную карикатуру на основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга.

Керри раскритиковал Цукерберга за утечку личных данных 50 миллионов пользователей соцсети, которая, предположительно, повлияла на результат выборов президента США.

Congress gets a visit from planet Zuckerberg. “I shall prevent any further election meddling by destroying the Earth with my Illudium Q-36 Explosive Space Modulator App! The sudden drop in Facebook’s stock has made me angry! VERY ANGRY INDEED!!!” pic.twitter.com/qwCpJoUqnS