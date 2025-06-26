Джей Ди Вэнс показал средний палец, когда заговорил о критиках во время своей речи — видео

26 июня, 09:20
Джей Ди Вэнс публично показал средний палец (Фото: C Span/скриншот)

Джей Ди Вэнс публично показал средний палец (Фото: C Span/скриншот)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в шутку показал средний палец, когда выступал с речью в штате Огайо и заговорил о своих критиках.

Об этом 25 июня сообщило медиа Daily Beast.

Во время своего выступления американский чиновник рассказывал о политике и нелегкости этой задачи.

Вэнс отметил, что в политике важно «принимать и хорошее, и плохое». Также он добавил, что «быть политическим кандидатом не всегда легко».

В ходе своего выступления, когда вице-президент США заговорил о хейтерах и критиках, он поднял средний палец вверх и сказал, что их наличие только подтверждает, что правительство США — лучшее.

«В Вашингтоне есть такая вещь (…) Все люди с розовыми волосами показывают этот знак, и я думаю, это означает, что мы — номер 1, да? Я буду воспринимать это как символ в Вашингтоне».

https://twitter.com/Acyn/status/1937675305684205746

Тем временем туриста из Норвегии не пустили в США из-за наличия в его телефоне мема о Джей Ди Вэнсе. На картинке он предстает в виде мужчины с лысой яйцевидной головой.

