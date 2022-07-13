«Дядя, что вы здесь косите? Травы даже нет». В TikTok завирусился мемный разговор парня и старика, который косил двор возле дома 13 июля, 11:14 Лирическая музыка прекрасно подошла к диалогу (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Дядя Вова из TikTok, видео с которым выкладывает пользователь под ником narkotik_tv стал новым трендом. Его ответ «тебя е*ет?» на вопрос «что вы здесь косите?» рассмешила украинцев, и они начали снимать забавные видео под новый звук, наложив текст на грустную музыку. НВ собрал самое интересное из тренда.

Оригинал прекрасен.

Каждый пьет, как хочет.

Мечтать полезно.

Иногда оно того стоит.

Так удобно.

Косплей.

Хорошее решение.

Надо же чем-то любоваться.

Дедушка Толя, известный своим кавером на песню Stefania, создал новый тренд в TikTok. В этот раз взяли отрывок из видео, где мужчина держит кота и называет его «породистий котусько». НВ собрал самые милые видео.



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