«Дядя, что вы здесь косите? Травы даже нет». В TikTok завирусился мемный разговор парня и старика, который косил двор возле дома

13 июля, 11:14
Лирическая музыка прекрасно подошла к диалогу (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Лирическая музыка прекрасно подошла к диалогу (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Дядя Вова из TikTok, видео с которым выкладывает пользователь под ником narkotik_tv стал новым трендом. Его ответ «тебя е*ет?» на вопрос «что вы здесь косите?» рассмешила украинцев, и они начали снимать забавные видео под новый звук, наложив текст на грустную музыку. НВ собрал самое интересное из тренда.

Оригинал прекрасен.

@narkotik_tv3

♬ оригинальный звук - narkotik_tv3

Каждый пьет, как хочет.

@oleksandrsamborsk

♬ оригинальный звук - Fitamin4ick

Мечтать полезно.

@kalysuk

Вибачте,але це життєво😓

♬ оригинальный звук - Fitamin4ick

Иногда оно того стоит.

@aalegorua Книжковий maзahiзm #буктокукраїнською #небеснеблагословення #даньмей #книжковийтікток #книжковірекомендації ♬ оригинальный звук - Fitamin4ick

Так удобно.

@mapkejlu4

ну а нє

♬ оригинальный звук - Fitamin4ick

Косплей.

@nastyakachkovska Трагічний діалог одного трагічного дня…💔 #дід ♬ оригинальный звук - Fitamin4ick

Хорошее решение.

@n_i_r_v_a_n_a_love

🗣🤧

♬ оригинальный звук - Fitamin4ick

Надо же чем-то любоваться.

@copi.opy ну дайте помилуватися #життєво #укрток #рекомендації #українськийконтент #fyp #f #українськийтікток #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 ♬ оригинальный звук - Fitamin4ick

Дедушка Толя, известный своим кавером на песню Stefania, создал новый тренд в TikTok. В этот раз взяли отрывок из видео, где мужчина держит кота и называет его «породистий котусько». НВ собрал самые милые видео.

Видео дня
Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Тренды TikTok

Эксклюзивы НВ

Взрывы на складе боеприпасов оккупантов в Новой Каховке (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
«Поймать практически невозможно» /
Мобильность HIMARS позволяет отрезать тыл и поставки россиян — интервью с аналитиком CIT
13 июля, 09:42
Страны
Роберт Таибби: «Вы заслуживаете счастья, даже если порой вам так не кажется» (Фото:VitalikRadko/Depositphotos)
Решение за вами. Как изменить свою жизнь, если вы ею недовольны
Роберт Таибби
Самой перспективы рака достаточно, чтобы заставить любого содрогнуться (Фото:Zach Lezniewicz/Unsplash)
Остановите это /
Пять привычек, которые могут вызывать рак, а вы о них даже не догадываетесь
13 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X