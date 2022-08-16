Самая неожиданная развязка. В Турции двухлетняя девочка загрызла насмерть змею, укусившую ее за губу

16 августа, 15:56
Отважный малыш (Фото:Daily Mail)

Отважный малыш (Фото:Daily Mail)

10 августа в турецком селе Кантар двухлетняя девочка загрызла насмерть змею, укусившую ее за губу. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Крики девочки услышали соседи, а когда прибежали на помощь, обнаружили во рту младенца 50-сантиметровую мертвую змею. На губе ребенка остались следы укуса. Девочку срочно направили в больницу, где она провела 24 часа и пошла на поправку.

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Отец ребенка Мехмет Эрджан рассказал, что во время инцидента был на работе. «Наши соседи рассказали мне, что змея была в руке моего ребенка, девочка играла с ней, а потом змея ее укусила. Потом в ответ малышка укусила змею», — рассказывает мужчина.

Врачи сообщают, что сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

Напомним, что в курортном Мармарисе, Турция, к отдыхающим подплыла рыба с характерным пловцом, которую те приняли за акулу. Один из туристов не растерялся и отогнал «хищника» обычной шваброй. Позже оказалось, что к людям приплыл средиземноморский сарган.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Турция Змея Ребенок

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