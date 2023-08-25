Соцсети: Путин вручил награду одному из своих «двойников» — видео

25 августа, 11:49
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Кто на самом деле правит РФ, не ясно (Фото:Коллаж NV)

Кто на самом деле правит РФ, не ясно (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях обратили внимание, что «двойники» российского диктатора Владимира Путина настолько расслабились, что уже даже не стесняются награждать друг друга различными медалями.

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Внимательные пользователи заметили это во время трансляции празднования 80-й годовщины Курской битвы, которое проходило 23 августа в поселке Поныри.

Согласно их комментариям, во время награждения российских морпехов «банкетный Путин» решил воспользоваться случаем, чтобы вручить орден «Путину-удмурту».

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Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/totalna_pizda/status/1694671017921184037

При этом последний выглядел заметно моложе своего «коллеги», в связи с чем кое-кто предположил, что вскоре именно он может занять место главы кремлевского режима, чтобы править РФ еще несколько десятков лет, пока не подрастет новое поколение двойников.

Стоит ли в это верить, решайте сами.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Война России против Украины Путин двойники

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