Соцсети: Путин вручил награду одному из своих «двойников» — видео 25 августа, 11:49 Кто на самом деле правит РФ, не ясно (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях обратили внимание, что «двойники» российского диктатора Владимира Путина настолько расслабились, что уже даже не стесняются награждать друг друга различными медалями.

Внимательные пользователи заметили это во время трансляции празднования 80-й годовщины Курской битвы, которое проходило 23 августа в поселке Поныри.

Согласно их комментариям, во время награждения российских морпехов «банкетный Путин» решил воспользоваться случаем, чтобы вручить орден «Путину-удмурту».

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Фото: Скриншот/Twitter

При этом последний выглядел заметно моложе своего «коллеги», в связи с чем кое-кто предположил, что вскоре именно он может занять место главы кремлевского режима, чтобы править РФ еще несколько десятков лет, пока не подрастет новое поколение двойников.

Стоит ли в это верить, решайте сами.

