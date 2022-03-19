«Как докажешь, что это не ты?». Двое тернопольчан вызвали полицию, считая друг друга диверсантами 19 марта, 21:10 Цей матеріал також доступний українською Патрульным удалось урегулировать конфликт между незнакомцами (Фото:Memepedia)

В Тернополе между незнакомыми мужчинами возник конфликт, поскольку они заподозрили друг друга в диверсионной деятельности. Они вызвали местную патрульную полицию, о чем последняя сообщила в своих соцсетях.

«Сегодня на улице Академика Студинского возникла конфликтная ситуация между неизвестными гражданами, которые считали друг друга „диверсантами“. Заявитель сообщил на спецлинию 102, что преследует двух человек, которые показались ему подозрительными. Другая сторона сообщила полицейским, что их преследует и угрожает неизвестный агрессивный мужчина с оружием», — говорится в посте.

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Инспекторы немедленно прибыли по указанному адресу, урегулировали конфликт между людьми. У одного из заявителей было обнаружено оружие, на которое у него не было соответствующих документов. Детали будут выяснять следствие.

Впрочем, оказалось, что ни один из участников событий не был диверсантом.

19 марта в Генштабе ВСУ отметили, что военное руководство России пытается восстановить боеспособность подразделений и планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения 102-й российской военной базы из Армении. Также сообщается, что некоторые российские военные отказываются принимать участие в боевых действиях после столкновений с украинскими защитниками.

Накануне также состоялись переговоры президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином, в ходе которых американский президент «описал последствия» для Китая в том случае, если страна решит оказать поддержку РФ в войне против Украины.

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