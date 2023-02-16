Понравилось в плену? ВСУ во второй раз захватили оккупантов, которых ранее вернули РФ в рамках обмена 16 февраля, 16:00 Освобожденных из плена оккупантов возвращают на фронт из-за нехватки живой силы (Фото:ГУР)

В руки украинских военных попали двое российских оккупантов, которые ранее уже были в плену, однако вернулись в РФ в рамках обмена.

Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил в эфире общенационального телемарафона уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«У нас зафиксированы двое военных российской армии, Александр Фоменко из Таганрога и Руслан Вальяшин. Они были в плену, их вернули, и они во второй раз попали в плен. Это показатель того, что даже тех, кого они возвращают, они сразу отправляют на фронт. Там безумное доукомплектование живой силой, и они всех пытаются сразу отправить на передовую», — рассказал омбудсмен.

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Какая судьба теперь ждет дважды пленных захватчиков, и есть ли у них шанс снова быть обменянными, Лубинец не уточнил.