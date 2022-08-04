«Двері відкривайте. Двері відкривайте!». МС Петя создал очередной тренд в TikTok
Дверь открывайте! (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
Главный мотиватор страны МС Петя создал новый тренд в TikTok фрагментом из своего трека под названием Двери открывайте. Под песню сняли более 6 тысяч видео, а НВ отобрал самые забавные.
А там сырки по акции.
Это просто его кабинет.
Их где-то отдельно учат бесчеловечной настойчивости.
Страх — это лишь иллюзия, так сказать.
Закон всех романтических книг и фильмов.
Стандартная программа развлечений от кошек.
Так надо.
Традиция любого города на «завозе».
Напомним, что в TikTok есть еще один тренд с фразой МС Пети. Уверенность парня в том, что «Соня теперь его точно захочет» собрала почти тысячу видео.
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