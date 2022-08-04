«Двері відкривайте. Двері відкривайте!». МС Петя создал очередной тренд в TikTok

4 августа, 19:35
Дверь открывайте! (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Дверь открывайте! (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Главный мотиватор страны МС Петя создал новый тренд в TikTok фрагментом из своего трека под названием Двери открывайте. Под песню сняли более 6 тысяч видео, а НВ отобрал самые забавные.

А там сырки по акции.

@ntselushkov #атбмаркет #жиза #мспетя #дверівідкривайте ♬ Playboi Carti x МС ПЕТЯ - сокіабле

Это просто его кабинет.

@itsvitalik

База

♬ Playboi Carti x МС ПЕТЯ - сокіабле

Их где-то отдельно учат бесчеловечной настойчивости.

@litucha Classique 🙂 #рекомендації #fypシ #fyp #укрїнськийтікток #дверівідкривайте ♬ Playboi Carti x МС ПЕТЯ - сокіабле

Страх — это лишь иллюзия, так сказать.

@gumeniakd А у вас є права? Бо у мене є ахаєає #львів #іванофранківськ ♬ Playboi Carti x МС ПЕТЯ - сокіабле

Закон всех романтических книг и фильмов.

Видео дня
@readsksu inst:readsksu #booktok #книги #читання #читання #романи #фентезі #книжковірекомендації #книжковийтікток #книжковийблог #букток #книга #читати #книжковийтт ♬ Playboi Carti x МС ПЕТЯ - сокіабле

Стандартная программа развлечений от кошек.

@oladdushek

♬ Playboi Carti x МС ПЕТЯ - сокіабле

Так надо.

@lisswira

♬ Playboi Carti x МС ПЕТЯ - сокіабле

Традиция любого города на «завозе».

@koliadin_prodast #секонд #секондхендчек #секондчекеек #секондхенд #покупкиизсекондачек #секонджитомир #секондчек ♬ Playboi Carti x МС ПЕТЯ - сокіабле

Напомним, что в TikTok есть еще один тренд с фразой МС Пети. Уверенность парня в том, что «Соня теперь его точно захочет» собрала почти тысячу видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Тренды TikTok

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