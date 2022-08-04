«Двері відкривайте. Двері відкривайте!». МС Петя создал очередной тренд в TikTok 4 августа, 19:35 Дверь открывайте! (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Главный мотиватор страны МС Петя создал новый тренд в TikTok фрагментом из своего трека под названием Двери открывайте. Под песню сняли более 6 тысяч видео, а НВ отобрал самые забавные.

А там сырки по акции.

Это просто его кабинет.

Их где-то отдельно учат бесчеловечной настойчивости.

Страх — это лишь иллюзия, так сказать.

Закон всех романтических книг и фильмов.

Видео дня

Стандартная программа развлечений от кошек.

Так надо.

Традиция любого города на «завозе».

Напомним, что в TikTok есть еще один тренд с фразой МС Пети. Уверенность парня в том, что «Соня теперь его точно захочет» собрала почти тысячу видео.



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