«ДроваЄ». Государственное агентство лесных ресурсов запустило площадку для заказа дров онлайн

18 октября, 18:30
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Чтобы были (Фото:Государственное агентство лесных ресурсов)

Чтобы были (Фото:Государственное агентство лесных ресурсов)

Государственное агентство лесных ресурсов в своих соцсетях сообщило о запуске новой онлайн-площадки для заказа дров. Назвали ресурс ДроваЄ.

«Это дополнительная площадка, через которую вы сможете ознакомиться с ассортиментом, который предлагают лесхозы, ценами на продукцию, найти ближайшее к себе предприятие, а также приобрести дрова онлайн», — пояснил заместитель Председателя по вопросам цифрового развития Виктор Смаль.

Видео дня

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В посте расписали полную инструкцию о том, как украинцам оформлять заказы в ресурсе ДроваЄ. В Гослесагентстве отметили, что не все лесхозы имеют возможность доставить дрова самостоятельно, поэтому есть функция доставки через посредников. Также можно приобрести дрова в лесхозе или лесничестве.

Напомним, что в приложении Дия стартовала услуга по продаже военных облигаций. Каждый может стать спонсором деоккупации украинских городов. Чтобы рассказать украинцам, как важно и удобно покупать облигации в смартфоне, режиссер презентаций Андрей Шевчук совместно с Дия создали пост в Instagram.

В посте — мемы, шутки и инсайты по онлайн-услугам, о которых мечтают украинцы. Так появились шутливые ЄБавовна, Дия.Match и функция Забыть русский язык.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Лес Государственное агентство лесных ресурсов Украины

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