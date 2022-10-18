«ДроваЄ». Государственное агентство лесных ресурсов запустило площадку для заказа дров онлайн 18 октября, 18:30 Чтобы были (Фото:Государственное агентство лесных ресурсов)

Государственное агентство лесных ресурсов в своих соцсетях сообщило о запуске новой онлайн-площадки для заказа дров. Назвали ресурс ДроваЄ.

«Это дополнительная площадка, через которую вы сможете ознакомиться с ассортиментом, который предлагают лесхозы, ценами на продукцию, найти ближайшее к себе предприятие, а также приобрести дрова онлайн», — пояснил заместитель Председателя по вопросам цифрового развития Виктор Смаль.

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В посте расписали полную инструкцию о том, как украинцам оформлять заказы в ресурсе ДроваЄ. В Гослесагентстве отметили, что не все лесхозы имеют возможность доставить дрова самостоятельно, поэтому есть функция доставки через посредников. Также можно приобрести дрова в лесхозе или лесничестве.

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