Унижают ПВО оккупантов. Дроны Мадяра беспрепятственно летают над Донецком — видео 5 апреля, 11:40 Российская ПВО справиться с аэроразведкой ВСУ оказалась неспособной (Фото:NV)

У российских захватчиков не хватает средств радиоэлектронной борьбы, в связи с чем украинские разведывательные дроны буквально издеваются над противовоздушной обороной временно оккупированного РФ Донецка.

Как рассказал командир подразделения аэроразведки «Птахи Мадяра» Роберт Бровди, за городом ведется постоянное и очень внимательное наблюдение, и укрыться захватчикам от беспилотников ВСУ крайне сложно.

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Благодаря высокому разрешению, украинские военные могут рассмотреть интересующие их объекты в мельчайших деталях, в то время как ВС РФ противопоставить им что-либо просто не способны.

«Захватчик должен помнить, что мы очень, очень близко. И видим, если не все, то практически все. До самых мелочей. Так что, хробачня, будьте готовы. Никто из вас не понимает, когда, и куда… Уверен, наступит время, когда над этим городом будет развеваться желто-синий флаг», — заявил Бровди.