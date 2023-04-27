Доплясался. ВСУ ликвидировали оккупанта-меломана — видео 27 апреля, 12:22 Оккупант потерял бдительность (Фото:Скриншот видео LaraLar93023545/Twitter)

Украинские военные преподали урок захватчику, который позволил себе уж слишком расслабиться в условиях боевых действий.

Оператор разведывательного дрона Сил обороны заметил российского солдата, уединившегося среди руин здания.

Сидя под разрушенной стеной, он решил развлечь себя прослушиванием любимой музыки, приплясывая под ее ритм, из-за его утратил бдительность и слишком поздно обратил внимание на зависший над ним беспилотник.

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Заметив угрозу, оккупант-меломан начал суетиться, поправляя автомат и застегивая ремень на каске, однако спастись от сброшенной на него гранаты все равно не успел.