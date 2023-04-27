Доплясался. ВСУ ликвидировали оккупанта-меломана — видео

27 апреля, 12:22
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Оккупант потерял бдительность (Фото:Скриншот видео LaraLar93023545/Twitter)

Оккупант потерял бдительность (Фото:Скриншот видео LaraLar93023545/Twitter)

Украинские военные преподали урок захватчику, который позволил себе уж слишком расслабиться в условиях боевых действий.

Оператор разведывательного дрона Сил обороны заметил российского солдата, уединившегося среди руин здания.

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Сидя под разрушенной стеной, он решил развлечь себя прослушиванием любимой музыки, приплясывая под ее ритм, из-за его утратил бдительность и слишком поздно обратил внимание на зависший над ним беспилотник.

Видео дня

Заметив угрозу, оккупант-меломан начал суетиться, поправляя автомат и застегивая ремень на каске, однако спастись от сброшенной на него гранаты все равно не успел.

https://twitter.com/LaraLar93023545/status/1651352884787675137
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Музыка Российская агрессия Беспилотники Российские военные Дроны Война России против Украины

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