«Сладкая парочка» оккупантов нашла себе уютное гнездышко, но ВСУ испортили им всю «романтику» — видео

27 апреля, 16:51
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Бойцы спецподразделения «Вихор» горячо поприветствовали оккупантов сбросом мины (Фото:Скриншот видео t.me/aerovyhor)

Бойцы спецподразделения «Вихор» горячо поприветствовали оккупантов сбросом мины (Фото:Скриншот видео t.me/aerovyhor)

Украинские военные продолжают делиться результатами своей работы по выявлению позиций оккупантов с помощью разведывательных дронов, закупаемых благодаря донатам на помощь ВСУ.

При этом они не только находят укрытия россиян, но и горячо приветствуют их сбросом мин.

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В частности, бойцы спецподразделения «Вихор» обнародовали видео со «сладкой парочкой» захватчиков, которые беззаботно уснули в своем уютном гнездышке, даже не подозревая, что эта близость — последняя в их жизни.

Видео дня

«Мы не стоим на месте: наше спецподразделение расширяется, и поэтому нам нужно больше дронов, антенн и боекомплектов, чтобы выжигать рашистскую нечисть с нашей земли», — отметили украинские защитники, призвав продолжать поддержку армии.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российские военные Дроны Война России против Украины

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