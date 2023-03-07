Не обижайте маленьких. Украинский дрон наказал оккупантов, показывавших ему неприличные жесты — видео 7 марта, 10:09 Несколько гранат заставили россиян хорошенько подумать над своим поведением (Фото:Скриншот видео 30-й ОМБр)

Маленький украинский дрон стал жертвой буллинга со стороны военнослужащих ВС РФ, однако не стал этого терпеть и хорошенько их проучил.

Соответствующее видео 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского было обнародовано в соцсетях.

На нем видно несколько российских солдат, которые, заметив беспилотник, начали показывать ему неприличные жесты, выкрикивать в его сторону какие-то оскорбления и даже стрелять из автоматов.

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В свою очередь дрон решил научить захватчиков хорошим манерам, сбросив на их позиции несколько гранат.

В результате этого россияне разбежались, лишившись при этом блиндажа, БК и уже подготовленного к использованию противотанкового ракетного комплекса.

Урок для оккупантов прост — не обижайте маленьких, особенно, если это оснащенный гранатами квадрокоптер ВСУ.