Беспилотник ВСУ спас жизни украинским танкистам — видео 26 июля, 10:11 Дрон нашел танкистов, после чего вывел их к позициям ВСУ (Фото:Скриншот видео Group «Makhno"/Instagram)

Беспилотники помогают украинским военным не только максимально эффективно уничтожать российских оккупантов, но и спасать попавших в беду собратьев.

Так, благодаря дрону аэроразведгруппы Makhno удалось найти и вывести к своим танкистов, лишившихся техники где-то на Запорожской направлении.

Видео спасательной операции бойцы опубликовали у себя в Instagram.

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На нем, в частности, запечатлено, как операторы беспилотников цепляют к ним воду лекарства и записку с соответствующими рекомендациями, после чего сбрасывают их укрывшимся в траве защитникам из 1-й танковой бригады ВСУ.

«Пейте воду и идите за дроном», — говорилось в послании.

Благодаря этому танкисты успешно добрались до дружеских позиций, после чего их эвакуировали.

«Откровенно, слова лишние! Мы просто выполняем свой долг превыше всего и невероятно счастливы, что удалось вернуть домой собратьев», — отметили в Makhno.