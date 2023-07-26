Беспилотник ВСУ спас жизни украинским танкистам — видео
Дрон нашел танкистов, после чего вывел их к позициям ВСУ (Фото:Скриншот видео Group «Makhno"/Instagram)
Беспилотники помогают украинским военным не только максимально эффективно уничтожать российских оккупантов, но и спасать попавших в беду собратьев.
Так, благодаря дрону аэроразведгруппы Makhno удалось найти и вывести к своим танкистов, лишившихся техники где-то на Запорожской направлении.
Видео спасательной операции бойцы опубликовали у себя в Instagram.
На нем, в частности, запечатлено, как операторы беспилотников цепляют к ним воду лекарства и записку с соответствующими рекомендациями, после чего сбрасывают их укрывшимся в траве защитникам из 1-й танковой бригады ВСУ.
«Пейте воду и идите за дроном», — говорилось в послании.
Благодаря этому танкисты успешно добрались до дружеских позиций, после чего их эвакуировали.
«Откровенно, слова лишние! Мы просто выполняем свой долг превыше всего и невероятно счастливы, что удалось вернуть домой собратьев», — отметили в Makhno.