Высший пилотаж. Дрон-камикадзе Птахів Мадяра сделал сюрприз оккупантам, влетев прямо в их блиндаж — видео

19 апреля, 13:40
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Укрытие оккупантов не спасло (Фото:Скриншот видео Птахів Мадяра)

Укрытие оккупантов не спасло (Фото:Скриншот видео Птахів Мадяра)

Беспилотники ВСУ продолжают очищать украинскую землю от российских захватчиков.

На этот раз военнослужащие тактической группы аэроразведки Птахи Мадяра опубликовали видео, наглядно демонстрирующее их мастерство в управлении дронами-камикадзе.

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На нем видно, как беспилотник со взрывчаткой влетает на скорости прямо в блиндаж с оккупантами, которые как раз отвлеклись на наблюдавший за ними квадрокоптер.

При этом задача перед украинскими военными стояла нетривиальная, поскольку из-за расположения укрытия россиян и земляной насыпи перед входом залететь в него по прямой было чрезвычайно сложно.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Беспилотники Война России против Украины дроны-камикадзе

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